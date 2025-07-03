https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/finlandiyada-alisveris-merkezi-onunde-bicakli-saldiri-4-yarali-1097582373.html
Finlandiya’da alışveriş merkezi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Finlandiya’da alışveriş merkezi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Finlandiya'nın Tampere kentinde bir alışveriş merkezi dışında dört kişi bıçaklandı. Olayın şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı. Polis, başlangıçta... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T20:12+0300
2025-07-03T20:12+0300
2025-07-03T20:12+0300
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saldırı girişimi
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polis
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Finlandiya’nın Tampere şehrinde alışveriş merkezi önünde dört kişinin bıçaklandığı saldırının şüphelisi yakalandı.Finlandiya medyası, gözaltına alınan kişinin bir erkek olduğunu bildirdi. Finlandiya kamu yayıncısı Yle’nin haberine göre, çalışanlar alışveriş merkezi dışında kan lekelerini basınçlı yıkayıcılarla temizledi. Polisin, saldırının başlangıcında Ratina alışveriş merkezindeki tüm giriş çıkışlara izin vermediği ancak ilerleyen saatlerde karantinanın kaldırıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/abdnin-chicago-kentinde-silahli-saldiri-en-az-4-olu-1097570899.html
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finlandiya, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, avm, polis
finlandiya, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, avm, polis
Finlandiya’da alışveriş merkezi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Finlandiya'nın Tampere kentinde bir alışveriş merkezi dışında dört kişi bıçaklandı. Olayın şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı. Polis, başlangıçta kapattığı alışveriş merkezi çevresindeki güvenlik önlemlerini kaldırdı.
Finlandiya’nın Tampere şehrinde alışveriş merkezi önünde dört kişinin bıçaklandığı saldırının şüphelisi yakalandı.
Finlandiya medyası, gözaltına alınan kişinin bir erkek olduğunu bildirdi. Finlandiya kamu yayıncısı Yle’nin haberine göre, çalışanlar alışveriş merkezi dışında kan lekelerini basınçlı yıkayıcılarla temizledi.
Polisin, saldırının başlangıcında Ratina alışveriş merkezindeki tüm giriş çıkışlara izin vermediği ancak ilerleyen saatlerde karantinanın kaldırıldığı ifade edildi.