https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/finlandiyada-alisveris-merkezi-onunde-bicakli-saldiri-4-yarali-1097582373.html

Finlandiya’da alışveriş merkezi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Finlandiya’da alışveriş merkezi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Finlandiya'nın Tampere kentinde bir alışveriş merkezi dışında dört kişi bıçaklandı. Olayın şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı. Polis, başlangıçta... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T20:12+0300

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Finlandiya’nın Tampere şehrinde alışveriş merkezi önünde dört kişinin bıçaklandığı saldırının şüphelisi yakalandı.Finlandiya medyası, gözaltına alınan kişinin bir erkek olduğunu bildirdi. Finlandiya kamu yayıncısı Yle’nin haberine göre, çalışanlar alışveriş merkezi dışında kan lekelerini basınçlı yıkayıcılarla temizledi. Polisin, saldırının başlangıcında Ratina alışveriş merkezindeki tüm giriş çıkışlara izin vermediği ancak ilerleyen saatlerde karantinanın kaldırıldığı ifade edildi.

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finlandiya, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, avm, polis