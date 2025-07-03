https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/abdnin-chicago-kentinde-silahli-saldiri-en-az-4-olu-1097570899.html
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı: En az 4 ölü
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı: En az 4 ölü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Chicago kentinde bir gece kulübünde düzenlene albüm tanıtım etkinliğinde dışarıda bekleyen kalabalığın üzerine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T14:37+0300
2025-07-03T14:37+0300
2025-07-03T14:38+0300
yaşam
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chicago
silahlı saldırı
toplu silahlı saldırı
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ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. River North semtindeki bir albüm tanıtım etkinliğinde gerçekleşen silahlı saldırıda gece kulübünün dışından araçla ateş açıldı.Yetkililer, Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, aracın içinden dışarıda duran kalabalığa ateş açıldığı aktarıldı. Kalabalığın ABD'li rapçi Mello Buckzz için düzenlenen bir albüm tanıtım etkinliğine katıldığı bildirildi.Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre iki erkek iki kadın olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan en az dört kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı. Henüz tutuklama yapılmazken yetkililer olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dunyaca-unlu-sarkici-chris-brown-ingilterede-tutuklandi-sarkiciya-16-milyon-dolarlik-tazminat-1096263143.html
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abd, chicago, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı
abd, chicago, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı: En az 4 ölü
14:37 03.07.2025 (güncellendi: 14:38 03.07.2025)
ABD'nin Chicago kentinde bir gece kulübünde düzenlene albüm tanıtım etkinliğinde dışarıda bekleyen kalabalığın üzerine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. River North semtindeki bir albüm tanıtım etkinliğinde gerçekleşen silahlı saldırıda gece kulübünün dışından araçla ateş açıldı.
Yetkililer, Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, aracın içinden dışarıda duran kalabalığa ateş açıldığı aktarıldı. Kalabalığın ABD'li rapçi Mello Buckzz için düzenlenen bir albüm tanıtım etkinliğine katıldığı bildirildi.
Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre iki erkek iki kadın olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan en az dört kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı. Henüz tutuklama yapılmazken yetkililer olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.