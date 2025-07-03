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Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı: 'Kumpasın 14. yıldönümü'
Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı: 'Kumpasın 14. yıldönümü'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011'de yaşanan olayların 14. yılında resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, FETÖ tarafından... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T00:59+0300
2025-07-03T00:59+0300
2025-07-03T01:01+0300
spor
türkiye
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe spor kulübü
3 temmuz
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
fetö medya yapılanması
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Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011’deki olayların 14. yılında dik duruşunu yineleyerek FETÖ'yle mücadelesinin süreceğini vurguladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan sarı lacivertli kulüp, Fenerbahçe'nin sadece sahalarda değil, ülkesine yönelik tehditlere karşı da dik bir duruş sergilediğini ve karanlık yapılarla mücadeleye devam edeceğini belirtti.'Dünyanın en büyük spor kulübü'Sarı lacivertli ekip 3 Temmuz nedeniyle yayımladığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/persepolis-ismail-kartalla-yollarini-ayirdi-iran-ekibi-rotayi-abdullah-avciya-cevirdi-1097540233.html
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türkiye, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, 3 temmuz, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö medya yapılanması
türkiye, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, 3 temmuz, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö medya yapılanması
Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı: 'Kumpasın 14. yıldönümü'
00:59 03.07.2025 (güncellendi: 01:01 03.07.2025)
Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz 2011'de yaşanan olayların 14. yılında resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, FETÖ tarafından kurulan kumpasa karşı kulübün başkanı, yöneticileri ve camiasıyla dimdik durduğu vurgulandı.
Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011’deki olayların 14. yılında dik duruşunu yineleyerek FETÖ'yle mücadelesinin süreceğini vurguladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan sarı lacivertli kulüp, Fenerbahçe'nin sadece sahalarda değil, ülkesine yönelik tehditlere karşı da dik bir duruş sergilediğini ve karanlık yapılarla mücadeleye devam edeceğini belirtti.
'Dünyanın en büyük spor kulübü'
Sarı lacivertli ekip 3 Temmuz nedeniyle yayımladığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
3 Temmuz kumpasının 14. yılı, 3 Temmuz 2011’in üzerinden geçen 14. yıl olan bugün, FETÖ gölgesine gizlenmiş, Fenerbahçe karşısında yerle yeksan olmuş polis, savcı ve medya mensuplarının kumpasının değil; Fenerbahçe’nin, Başkanıyla, yöneticileriyle, camiasıyla dik duruşunun yıl dönümü! Karanlık güçlerin alçak saldırılarının değil; Fenerbahçe’nin milyonlarca taraftarıyla kenetlenmesinin yıl dönümü! İftiralarla Fenerbahçe’yi hedefine koyanların değil; Fenerbahçe’nin doğruluğundan şüphe etmeyenlerin yıl dönümü! Fenerbahçe’nin alın terine göz dikenlerin değil; kadınıyla çocuğuyla genciyle yaşlısıyla Fenerbahçe’nin emeklerine sonuna kadar sahip çıkanların yıl dönümü! Ve bugün, Fenerbahçe’nin sadece sahalardaki salonlardaki mücadelesi ile değil; ülkesini tehdit edenlere karşı dik duruşuyla da “dünyanın en büyük spor kulübü” olduğunun kanıtı! 3 Temmuz 2011’in yıldönümünde, bir kez daha vurguluyoruz ki; Biz ilk gün olduğumuz yerde, gururla, dimdik duruyor; ülkemize hizmet ediyor, milletimize katma değer yaratıyor, gençlere yuva, bayrağımıza nefer, geleceğe fener oluyoruz... Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu yapının izlerini taşıyanlarla mücadelemizin bitmeyeceğini açıklıyoruz.