https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-haziran-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1097548871.html
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Emekli ve memurun maaş zammı nedeniyle merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli oluyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T09:17+0300
2025-07-03T09:17+0300
2025-07-03T09:32+0300
ekonomi̇
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika haziran enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3.05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3.66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71.23 olarak gerçekleşmişti.Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?TÜİK’in resmi açıklamasına göre, Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?AA Finans tarafından düzenlenen ve 24 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, Haziran ayı enflasyon oranı için ortalama beklenti yüzde 1.53 seviyesinde.Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1.30 ile yüzde 2 arasında değişiyor. Bu ortalama doğrultusunda, Mayıs ayında yüzde 35.41 olarak açıklanan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 35.26'ya gerilemesi bekleniyor.
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memur zammı, tüik enflasyon beklentisi, emekli zammı, memur maaş zammı, emekli zammı 2025 temmuz, enag enflasyon
memur zammı, tüik enflasyon beklentisi, emekli zammı, memur maaş zammı, emekli zammı 2025 temmuz, enag enflasyon
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu
09:17 03.07.2025 (güncellendi: 09:32 03.07.2025)
Emekli ve memurun maaş zammı nedeniyle merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli oluyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 3.05 atarken son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 oldu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika haziran enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3.05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.
ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 3.66 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 71.23 olarak gerçekleşmişti.
Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TÜİK’in resmi açıklamasına göre, Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
AA Finans tarafından düzenlenen ve 24 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, Haziran ayı enflasyon oranı için ortalama beklenti yüzde 1.53 seviyesinde.
Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1.30 ile yüzde 2 arasında değişiyor. Bu ortalama doğrultusunda, Mayıs ayında yüzde 35.41 olarak açıklanan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 35.26'ya gerilemesi bekleniyor.