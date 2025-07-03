https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1097572722.html

En düşük emekli maaşı için rakam verildi: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

En düşük emekli maaşı için rakam verildi: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sputnik Türkiye

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yüzde 16.67'lik zammı dikkate alınarak en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışı öngören kanun teklifi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T15:37+0300

2025-07-03T15:37+0300

2025-07-03T15:50+0300

ekonomi̇

ssk

bağ-kur

en düşük emekli maaşı

meclis

tl

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış oranı da netleşti. Açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammını oluşturdu.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Güler, "14 bin 669 TL olan en düşük emekli aylığını yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.En düşük emekli maaşı ne zaman Meclis'ten geçecek?Güler, konuşmasında şunları söyledi:"SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 lire yüzde 16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 liraya yükseltilmiştir. Teklif, önümüzdeki hafta genel kurul gündemine gelecek. Emekli düzenlemesini de içine alan teklifin 15 Temmuz öncesi Meclis'ten geçmesi planlanıyor."

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