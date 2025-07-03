https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1097572722.html
En düşük emekli maaşı için rakam verildi: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
En düşük emekli maaşı için rakam verildi: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Sputnik Türkiye
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yüzde 16.67'lik zammı dikkate alınarak en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışı öngören kanun teklifi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T15:37+0300
2025-07-03T15:37+0300
2025-07-03T15:50+0300
ekonomi̇
ssk
bağ-kur
en düşük emekli maaşı
meclis
tl
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış oranı da netleşti. Açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammını oluşturdu.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Güler, "14 bin 669 TL olan en düşük emekli aylığını yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.En düşük emekli maaşı ne zaman Meclis'ten geçecek?Güler, konuşmasında şunları söyledi:"SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 lire yüzde 16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 liraya yükseltilmiştir. Teklif, önümüzdeki hafta genel kurul gündemine gelecek. Emekli düzenlemesini de içine alan teklifin 15 Temmuz öncesi Meclis'ten geçmesi planlanıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/pazartesi-yururluge-girmesi-bekleniyor-atmlerden-para-cekme-limitinde-degisiklik-1097572289.html
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en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2025, emekli zammı yüzde kaç, 16.881 tl emekli maaşı kimler alacak, abddullah güler emekli maaşı açıklaması, ssk bağ-kur temmuz zammı, enflasyon farkı memur zammı, temmuz 2025 emekli maaşları, tüik haziran enflasyon oranı açıklandı
en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2025, emekli zammı yüzde kaç, 16.881 tl emekli maaşı kimler alacak, abddullah güler emekli maaşı açıklaması, ssk bağ-kur temmuz zammı, enflasyon farkı memur zammı, temmuz 2025 emekli maaşları, tüik haziran enflasyon oranı açıklandı
En düşük emekli maaşı için rakam verildi: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
15:37 03.07.2025 (güncellendi: 15:50 03.07.2025)
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yüzde 16.67'lik zammı dikkate alınarak en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışı öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış oranı da netleşti. Açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammını oluşturdu.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Güler, "14 bin 669 TL olan en düşük emekli aylığını yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.
En düşük emekli maaşı ne zaman Meclis'ten geçecek?
Güler, konuşmasında şunları söyledi:
"SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 lire yüzde 16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 liraya yükseltilmiştir. Teklif, önümüzdeki hafta genel kurul gündemine gelecek. Emekli düzenlemesini de içine alan teklifin 15 Temmuz öncesi Meclis'ten geçmesi planlanıyor."