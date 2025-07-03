https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dusen-ozel-jete-ulasildi-yarali-iki-kisinin-kurtarma-calismasi-basladi-1097544945.html

Düşen özel jete ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, yaralı yolcunun kurtarma çalışması devam ediyor

Düşen özel jete ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, yaralı yolcunun kurtarma çalışması devam ediyor

Sputnik Türkiye

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda kaza kırıma uğrayan uçaktaki pilotun... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T06:56+0300

2025-07-03T06:56+0300

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erzurum

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uçak kazası

özel jet

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Eskişehir’den, havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında düşmüş ve uçaktakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etmişti. Uçağın düştüğü yere ulaşıldığı ve yaralı olduğu belirlenen uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği, yaralı yolcunun arama kurtarma çalışmasının başladığı duyuruldu.Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını, ilk bilgiye göre pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını açıkladı.Ne olmuştu?Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan uçağın içindeki iki kişiye ulaşma çalışmaları gece boyunca devam etmişti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Biz de ilk veriler Rize sınırları olduğu için yaklaşık 120 personelimiz ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz." açıklamasını yapmış ve ulaşan bilgilere göre uçaktaki iki kişinin yaralı olduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bayburt-rize-erzurum-sinir-hattinda-dusen-ozel-jet-araniyor-ulasan-bilgiye-gore-su-anda-hayatta-1097543628.html

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