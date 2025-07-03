https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dusen-ozel-jete-ulasildi-yarali-iki-kisinin-kurtarma-calismasi-basladi-1097544945.html
Düşen özel jete ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, yaralı yolcunun kurtarma çalışması devam ediyor
Düşen özel jete ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, yaralı yolcunun kurtarma çalışması devam ediyor
Sputnik Türkiye
Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda kaza kırıma uğrayan uçaktaki pilotun... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Eskişehir’den, havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında düşmüş ve uçaktakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etmişti. Uçağın düştüğü yere ulaşıldığı ve yaralı olduğu belirlenen uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği, yaralı yolcunun arama kurtarma çalışmasının başladığı duyuruldu.Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını, ilk bilgiye göre pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını açıkladı.Ne olmuştu?Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan uçağın içindeki iki kişiye ulaşma çalışmaları gece boyunca devam etmişti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Biz de ilk veriler Rize sınırları olduğu için yaklaşık 120 personelimiz ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz." açıklamasını yapmış ve ulaşan bilgilere göre uçaktaki iki kişinin yaralı olduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bayburt-rize-erzurum-sinir-hattinda-dusen-ozel-jet-araniyor-ulasan-bilgiye-gore-su-anda-hayatta-1097543628.html
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bayburt, erzurum, uçak, uçak kazası, özel jet
Düşen özel jete ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, yaralı yolcunun kurtarma çalışması devam ediyor
06:56 03.07.2025 (güncellendi: 07:09 03.07.2025)
Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda kaza kırıma uğrayan uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği yaralı yolcunun kurtarılması için çalışmanın başladığı açıklandı.
Eskişehir’den, havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında düşmüş ve uçaktakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etmişti. Uçağın düştüğü yere ulaşıldığı ve yaralı olduğu belirlenen uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği, yaralı yolcunun arama kurtarma çalışmasının başladığı duyuruldu.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını, ilk bilgiye göre pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını açıkladı.
Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan uçağın içindeki iki kişiye ulaşma çalışmaları gece boyunca devam etmişti.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Biz de ilk veriler Rize sınırları olduğu için yaklaşık 120 personelimiz ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz." açıklamasını yapmış ve ulaşan bilgilere göre uçaktaki iki kişinin yaralı olduğu belirtilmişti.