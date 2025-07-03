Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jet aranıyor: 'Ulaşan bilgiye göre şu anda hayatta olduklarını biliyoruz'
© AA / Fikret DelalBayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çifteköprü köyünde kurulan kriz merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.
© AA / Fikret Delal
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Erzurum-Rize-Bayburt sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, " İletişim bilgileri, isim bilgileri var ama şimdilik paylaşmayacağım ve yine bize ulaşan bilgiye göre de şu anda hayatta olduklarını biliyoruz." açıklamalarında bulundu.
Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasıda Baydaş, "Biz de ilk veriler Rize sınırları olduğu için yaklaşık 120 personelimiz ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz." dedi.
Ekiplerin ayrı ayrı yerlerde arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Baydaş, şunları söyledi:
"Jandarma JAK ekibimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ayrı bir güzergahta, AFAD ekiplerimiz bir başka güzergahta. Ayrıca gönüllü arama kurtarma ekiplerimiz de yine sahadalar. Ulaştırma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız koordine ediyor, onlardan hem bilgi alıyoruz hem de bilgi arz ediyoruz. Yine Erzurum ve Bayburt valilerimizle görüşüyoruz, onlar da yine kendi sınırlarında ekiplerle saha taraması yapıyorlar. İnşallah ulaşmaya çalışıyoruz, ulaşabildiğimizde hangi tarafta olduklarını, hangi konumda olduğunu bulduğumuzda gerekli bilgilendirmeyi yapacağız."
'Ulaşan bilgiye göre şu anda hayatta olduklarını biliyoruz'
Vali Baydaş, ellerindeki bilgilere ilişkin de şunları kaydetti:
"Şu ana kadar elimizdeki bilgimiz şu, iki kişi, küçük bir uçak, sivil havacılık faaliyeti yapan bir uçuş ekibi var. Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp, Rize-Artvin Havalimanı'na gelmek üzere olan bir uçak. İletişim bilgileri, isim bilgileri var ama şimdilik paylaşmayacağım ve yine bize ulaşan bilgiye göre de şu anda hayatta olduklarını biliyoruz. İnşallah ulaşırız ve güzel haberi paylaşırız diye ümit ediyorum."
'Uçak rotasından mı çıktı? İletişim kuruldu mu?'
Baydaş, "Uçak rotasından mı çıktı?" sorusuna, "Bilemiyoruz, şu an bunlar çok teknik detay sorular, ulaştığımızda, inşallah sağ salim ulaştığımızda oturup onu o zaman değerlendireceğiz." yanıtını verdi.
Baydaş, "Uçak düştükten sonra içindekilerle iletişim kuruldu mu?" sorusuna da şu cevabı verdi:
"Bir iletişim kurulmuş ama şu an bir iletişimimiz yok. İrtibatın kesilmesinin üzerinden bir iletişim kurulmuş, ona dayanarak, o veriler üzerinden gitmeye çalışıyoruz."