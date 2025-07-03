https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bayburt-rize-erzurum-sinir-hattinda-dusen-ozel-jet-araniyor-ulasan-bilgiye-gore-su-anda-hayatta-1097543628.html

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jet aranıyor: 'Ulaşan bilgiye göre şu anda hayatta olduklarını biliyoruz'

Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jet aranıyor: 'Ulaşan bilgiye göre şu anda hayatta olduklarını biliyoruz'

Sputnik Türkiye

Erzurum-Rize-Bayburt sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, " İletişim bilgileri, isim bilgileri... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T04:16+0300

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Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasıda Baydaş, "Biz de ilk veriler Rize sınırları olduğu için yaklaşık 120 personelimiz ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz." dedi.Ekiplerin ayrı ayrı yerlerde arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Baydaş, şunları söyledi:'Ulaşan bilgiye göre şu anda hayatta olduklarını biliyoruz'Vali Baydaş, ellerindeki bilgilere ilişkin de şunları kaydetti:'Uçak rotasından mı çıktı? İletişim kuruldu mu?'Baydaş, "Uçak rotasından mı çıktı?" sorusuna, "Bilemiyoruz, şu an bunlar çok teknik detay sorular, ulaştığımızda, inşallah sağ salim ulaştığımızda oturup onu o zaman değerlendireceğiz." yanıtını verdi.Baydaş, "Uçak düştükten sonra içindekilerle iletişim kuruldu mu?" sorusuna da şu cevabı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/msb-duyurdu-dusen-ucagi-arama-calismalarina-2-gece-goruslu-helikopter-gonderildi-1097542083.html

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