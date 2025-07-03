https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dunyanin-en-iyi-mutfaklari-belli-oldu-turkiye-kacinci-sirada-1097557937.html
Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi mutfakları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin en iyi lezzetleri neler?
2025-07-03T12:04+0300
2025-07-03T12:04+0300
2025-07-03T12:04+0300
yaşam
türkiye
tasteatlas
dünyanın en iyi mutfakları 2025
dünyanın en iyi mutfakları
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Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi Mutfakları 2025' listesi açıklandı. Yemek uzmanları ve kullanıcıların listesiyle hazırlanan listede Türkiye altıncı sırada yerini aldı. Listenin ilk sırasında Yunanistan yer alırken, İtalya ikinci sırada, Meksika ise üçüncü sırada yer buldu. İşte dünyanın en iyi 10 mutfağıListenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. 4.60 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçilen Yunanistan’ı İtalya, Meksika, İspanya, Portekiz, Türkiye, Endonezya, Fransa, Japonya ve Çin izledi. Türk mutfağında en yüksek puanı hangi lezzetler aldı?Listede Türk mutfağından mutlaka denenmesi gereken lezzetler de sıralandı. İlk sırada kahvaltı yerini aldı. Samsun Pidesi, Tire Köftesi, Antep Fıstığı ve Çökertme Kebabı en yüksek puanı alan diğer yiyecekler oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/dunyanin-en-iyi-50-kahvaltisi-aciklandi-turkiye-listede-birinci-oldu-1096887692.html
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Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı. Türkiye listede altıncı sıraya yerleşirken listenin ilk sırasında Yunanistan yer alıyor.
Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi Mutfakları 2025' listesi açıklandı. Yemek uzmanları ve kullanıcıların listesiyle hazırlanan listede Türkiye altıncı sırada yerini aldı. Listenin ilk sırasında Yunanistan yer alırken, İtalya ikinci sırada, Meksika ise üçüncü sırada yer buldu.
İşte dünyanın en iyi 10 mutfağı
Listenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. 4.60 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçilen Yunanistan’ı İtalya, Meksika, İspanya, Portekiz, Türkiye, Endonezya, Fransa, Japonya ve Çin izledi.
Türk mutfağında en yüksek puanı hangi lezzetler aldı?
Listede Türk mutfağından mutlaka denenmesi gereken lezzetler de sıralandı. İlk sırada kahvaltı yerini aldı.
Samsun Pidesi, Tire Köftesi, Antep Fıstığı ve Çökertme Kebabı en yüksek puanı alan diğer yiyecekler oldu.