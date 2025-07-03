https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dunyanin-en-iyi-mutfaklari-belli-oldu-turkiye-kacinci-sirada-1097557937.html

Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi mutfakları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin en iyi lezzetleri neler?

2025-07-03T12:04+0300

2025-07-03T12:04+0300

2025-07-03T12:04+0300

yaşam

türkiye

tasteatlas

dünyanın en iyi mutfakları 2025

dünyanın en iyi mutfakları

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Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi Mutfakları 2025' listesi açıklandı. Yemek uzmanları ve kullanıcıların listesiyle hazırlanan listede Türkiye altıncı sırada yerini aldı. Listenin ilk sırasında Yunanistan yer alırken, İtalya ikinci sırada, Meksika ise üçüncü sırada yer buldu. İşte dünyanın en iyi 10 mutfağıListenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. 4.60 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçilen Yunanistan’ı İtalya, Meksika, İspanya, Portekiz, Türkiye, Endonezya, Fransa, Japonya ve Çin izledi. Türk mutfağında en yüksek puanı hangi lezzetler aldı?Listede Türk mutfağından mutlaka denenmesi gereken lezzetler de sıralandı. İlk sırada kahvaltı yerini aldı. Samsun Pidesi, Tire Köftesi, Antep Fıstığı ve Çökertme Kebabı en yüksek puanı alan diğer yiyecekler oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/dunyanin-en-iyi-50-kahvaltisi-aciklandi-turkiye-listede-birinci-oldu-1096887692.html

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