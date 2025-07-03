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Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi mutfakları listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin en iyi lezzetleri neler?
2025-07-03T12:04+0300
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yaşam
türkiye
tasteatlas
dünyanın en iyi mutfakları 2025
dünyanın en iyi mutfakları
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Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi Mutfakları 2025' listesi açıklandı. Yemek uzmanları ve kullanıcıların listesiyle hazırlanan listede Türkiye altıncı sırada yerini aldı. Listenin ilk sırasında Yunanistan yer alırken, İtalya ikinci sırada, Meksika ise üçüncü sırada yer buldu. İşte dünyanın en iyi 10 mutfağıListenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. 4.60 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçilen Yunanistan’ı İtalya, Meksika, İspanya, Portekiz, Türkiye, Endonezya, Fransa, Japonya ve Çin izledi. Türk mutfağında en yüksek puanı hangi lezzetler aldı?Listede Türk mutfağından mutlaka denenmesi gereken lezzetler de sıralandı. İlk sırada kahvaltı yerini aldı. Samsun Pidesi, Tire Köftesi, Antep Fıstığı ve Çökertme Kebabı en yüksek puanı alan diğer yiyecekler oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/dunyanin-en-iyi-50-kahvaltisi-aciklandi-turkiye-listede-birinci-oldu-1096887692.html
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Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

12:04 03.07.2025
© İHA / UĞUR DÖNEKTürk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© İHA / UĞUR DÖNEK
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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı. Türkiye listede altıncı sıraya yerleşirken listenin ilk sırasında Yunanistan yer alıyor.
Gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi Mutfakları 2025' listesi açıklandı. Yemek uzmanları ve kullanıcıların listesiyle hazırlanan listede Türkiye altıncı sırada yerini aldı. Listenin ilk sırasında Yunanistan yer alırken, İtalya ikinci sırada, Meksika ise üçüncü sırada yer buldu.
© İHA / UĞUR DÖNEKTürk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
© İHA / UĞUR DÖNEK

İşte dünyanın en iyi 10 mutfağı

Listenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. 4.60 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçilen Yunanistan’ı İtalya, Meksika, İspanya, Portekiz, Türkiye, Endonezya, Fransa, Japonya ve Çin izledi.
Yunanistan – 4.60
İtalya – 4.59
Meksika – 4.52
İspanya – 4.50
Portekiz – 4.50
Türkiye – 4.50
Endonezya – 4.48
Fransa – 4.48
Japonya – 4.47
Çin – 4.45
© İHA / UĞUR DÖNEKTürk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
© İHA / UĞUR DÖNEK

Türk mutfağında en yüksek puanı hangi lezzetler aldı?

© AAKahvaltı
Kahvaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
Kahvaltı
© AA
Listede Türk mutfağından mutlaka denenmesi gereken lezzetler de sıralandı. İlk sırada kahvaltı yerini aldı.
antep fıstığı
antep fıstığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
antep fıstığı
Samsun Pidesi, Tire Köftesi, Antep Fıstığı ve Çökertme Kebabı en yüksek puanı alan diğer yiyecekler oldu.
Kahvaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
DÜNYA
Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı açıklandı: Türkiye listede birinci oldu
9 Haziran , 17:28

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