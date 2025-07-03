https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/cristiano-ronaldodan-trafik-kazasinda-hayatini-kaybeden-takim-arkadasi-diogo-jotaya-duygusal-veda-1097570868.html
Cristiano Ronaldo'dan trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Diogo Jota’ya duygusal veda: 'Mantıklı değil'
Cristiano Ronaldo'dan trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Diogo Jota’ya duygusal veda: 'Mantıklı değil'
Sputnik Türkiye
Portekizli futbolcu Diogo Jota ve kardeşi André, İspanya’da geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirdi. Cristiano Ronaldo, takım arkadaşına sosyal medya... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T14:56+0300
2025-07-03T14:56+0300
2025-07-03T14:56+0300
cristiano ronaldo
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trafik kazası
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Portekizli milli futbolcu Diogo Jota ve kardeşi André, 3 Temmuz sabahı İspanya’daki A-52 otoyolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Polis kaynaklarına göre, aracın lastiği patladıktan sonra araç kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve alev aldı.Cristiano Ronaldo’dan duygusal mesajPortekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Jota’nın ani kaybına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Ronaldo, “Mantıklı değil. Biz daha yeni milli takımdaydık, sen ise yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Ronaldo ayrıca, “Rahat uyuyun, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz” dedi.Liverpool Kulübü’nden resmi açıklamaJota'nın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool FC, yayınladığı bildiride, oyuncularının kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, “Kulübümüz, Diogo Jota’nın kardeşi André ile birlikte trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle almıştır. Bu zor süreçte ailesinin ve yakınlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz” denildi.Jamie Carragher: “Futbol dünyası sarsıldı”Eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher da yaşanan kayıpla ilgili derin üzüntüsünü dile getirerek, “Şoktayım. Bu, futbol camiasının bir araya gelmesi gereken nadir anlardan biri. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.Yeni evlilik, ani vedaDiogo Jota’nın geçtiğimiz ay uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile evlendiği ve çiftin üç çocuğu olduğu öğrenildi. Çift, 22 Haziran’da evlenmişti.
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jota diogo, cristiano ronaldo, jota öldü, jota öldü mü, jota neden öldü
jota diogo, cristiano ronaldo, jota öldü, jota öldü mü, jota neden öldü
Cristiano Ronaldo'dan trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Diogo Jota’ya duygusal veda: 'Mantıklı değil'
Portekizli futbolcu Diogo Jota ve kardeşi André, İspanya’da geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirdi. Cristiano Ronaldo, takım arkadaşına sosyal medya üzerinden duygusal bir mesajla veda etti.
Portekizli milli futbolcu Diogo Jota ve kardeşi André, 3 Temmuz sabahı İspanya’daki A-52 otoyolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Polis kaynaklarına göre, aracın lastiği patladıktan sonra araç kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve alev aldı.
Cristiano Ronaldo’dan duygusal mesaj
Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Jota’nın ani kaybına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Ronaldo, “Mantıklı değil. Biz daha yeni milli takımdaydık, sen ise yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Ronaldo ayrıca, “Rahat uyuyun, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz” dedi.
Liverpool Kulübü’nden resmi açıklama
Jota'nın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool FC, yayınladığı bildiride, oyuncularının kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, “Kulübümüz, Diogo Jota’nın kardeşi André ile birlikte trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle almıştır. Bu zor süreçte ailesinin ve yakınlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz” denildi.
Jamie Carragher: “Futbol dünyası sarsıldı”
Eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher da yaşanan kayıpla ilgili derin üzüntüsünü dile getirerek, “Şoktayım. Bu, futbol camiasının bir araya gelmesi gereken nadir anlardan biri. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.
Diogo Jota’nın geçtiğimiz ay uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile evlendiği ve çiftin üç çocuğu olduğu öğrenildi. Çift, 22 Haziran’da evlenmişti.