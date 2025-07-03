https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-izmir-aydin-otoyolu-trafige-kapatildi-1097584226.html
Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı
Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Alevlerin otoyol kenarındaki makilik alana sıçraması... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T22:10+0300
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İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.Buca ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi. İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu üzerindeki Kısıkköy Kavşağı'nda da araç geçişine izin verilmiyor. Bölgede alevlere müdahale etmek üzere TOMA’lar da devreye girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-cikti-3-orman-iscisi-hastaneye-kaldirildi-1097580350.html
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i̇zmir, aydın, otoyol, tem otoyolu, tem otoyolu
Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı
22:10 03.07.2025 (güncellendi: 22:26 03.07.2025)
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Alevlerin otoyol kenarındaki makilik alana sıçraması üzerine tedbir amaçlı olarak ulaşım durduruldu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.
Buca ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi.
İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu üzerindeki Kısıkköy Kavşağı'nda da araç geçişine izin verilmiyor. Bölgede alevlere müdahale etmek üzere TOMA’lar da devreye girdi.