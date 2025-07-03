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Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı
Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Alevlerin otoyol kenarındaki makilik alana sıçraması... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.Buca ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi. İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu üzerindeki Kısıkköy Kavşağı'nda da araç geçişine izin verilmiyor. Bölgede alevlere müdahale etmek üzere TOMA’lar da devreye girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-cikti-3-orman-iscisi-hastaneye-kaldirildi-1097580350.html
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i̇zmir, aydın, otoyol, tem otoyolu, tem otoyolu
i̇zmir, aydın, otoyol, tem otoyolu, tem otoyolu

Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı

22:10 03.07.2025 (güncellendi: 22:26 03.07.2025)
© AA / Haydar Toprakçıİzmir yangını
İzmir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Haydar Toprakçı
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İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Alevlerin otoyol kenarındaki makilik alana sıçraması üzerine tedbir amaçlı olarak ulaşım durduruldu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.
Buca ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi.
İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu üzerindeki Kısıkköy Kavşağı'nda da araç geçişine izin verilmiyor. Bölgede alevlere müdahale etmek üzere TOMA’lar da devreye girdi.
Buca yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
TÜRKİYE
Buca'da orman yangını çıktı: 3 orman işçisi hastaneye kaldırıldı
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