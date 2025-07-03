https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-izmir-aydin-otoyolu-trafige-kapatildi-1097584226.html

Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı

Buca’da orman yangını: İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Alevlerin otoyol kenarındaki makilik alana sıçraması... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

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İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.Buca ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi. İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu üzerindeki Kısıkköy Kavşağı'nda da araç geçişine izin verilmiyor. Bölgede alevlere müdahale etmek üzere TOMA’lar da devreye girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-cikti-3-orman-iscisi-hastaneye-kaldirildi-1097580350.html

türki̇ye

i̇zmir

aydın

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