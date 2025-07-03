https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bes-yasindaki-kucuk-kahraman-asli-koyunu-yanmaktan-kurtardi-1097574974.html

Beş yaşındaki 'küçük kahraman' Aslı, köyünü yanmaktan kurtardı

Beş yaşındaki 'küçük kahraman' Aslı, köyünü yanmaktan kurtardı

Sputnik Türkiye

Burdur'da çıkan yangını fark edip hemen babaannesini uyandıran ve yetkililere haber verilmesini sağlayan beş yaşındaki Aslı Gül, köyünü yanmaktan kurtardı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T16:15+0300

2025-07-03T16:15+0300

2025-07-03T16:15+0300

türki̇ye

yangın

burdur

i̇tfaiye

i̇tfaiye ekipleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097574684_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_f949c350c25b0b5bef78a62a749aac8b.jpg

Burdur İğdeli Köyü'nde dumanları görerek hemen ailesine uyandırarak itfaiyenin aranmasını sağlayan beş yaşındaki Aslı Gül, köyünün yanmasına engel oldu. Küçük çocuğun bu duyarlılığı köyündeki yangının az hasarla atlatılmasını sağlarken, itfaiyecilerin ve köydekilerin de 'kahramanı' oldu. Söndürülmeyen ateş yangın çıkardıBurdur İğdeli Köyü'nde 22 Haziran'da bahçede söndürülmeden bırakılan ateş nedeniyle çıkan yangında 2 ev ile 1 metruk bina zarar görürken, dumanları görüp babaannesini uyandırarak durumun yetkililere bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, zamanında yapılan ihbar sayesinde itfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı.Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, konuk ettiği Aslı Gül'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gönderdiği tablet ve eğitim setini hediye etti.Büyük bir felaketi önlediYangının çok büyük olduğunu belirten Ballak, "Yangından 3 ev etkilendi. Ancak evlerin birbirine bitişik nizamda olması sebebiyle geç fark edilseydi zarar çok daha büyük olabilirdi." dedi. Aslı Gül ise aldığı hediyeden mutlu olduğunu anlatarak, yangını görünce babaannesini uyandırdığını, onların da itfaiyeyi aradığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/istanbulda-orman-yangini-cikti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1097566097.html

türki̇ye

burdur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, burdur, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri