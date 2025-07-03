https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bes-yasindaki-kucuk-kahraman-asli-koyunu-yanmaktan-kurtardi-1097574974.html
Beş yaşındaki 'küçük kahraman' Aslı, köyünü yanmaktan kurtardı
Beş yaşındaki 'küçük kahraman' Aslı, köyünü yanmaktan kurtardı
Sputnik Türkiye
Burdur'da çıkan yangını fark edip hemen babaannesini uyandıran ve yetkililere haber verilmesini sağlayan beş yaşındaki Aslı Gül, köyünü yanmaktan kurtardı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T16:15+0300
2025-07-03T16:15+0300
2025-07-03T16:15+0300
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Burdur İğdeli Köyü'nde dumanları görerek hemen ailesine uyandırarak itfaiyenin aranmasını sağlayan beş yaşındaki Aslı Gül, köyünün yanmasına engel oldu. Küçük çocuğun bu duyarlılığı köyündeki yangının az hasarla atlatılmasını sağlarken, itfaiyecilerin ve köydekilerin de 'kahramanı' oldu. Söndürülmeyen ateş yangın çıkardıBurdur İğdeli Köyü'nde 22 Haziran'da bahçede söndürülmeden bırakılan ateş nedeniyle çıkan yangında 2 ev ile 1 metruk bina zarar görürken, dumanları görüp babaannesini uyandırarak durumun yetkililere bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, zamanında yapılan ihbar sayesinde itfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı.Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, konuk ettiği Aslı Gül'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gönderdiği tablet ve eğitim setini hediye etti.Büyük bir felaketi önlediYangının çok büyük olduğunu belirten Ballak, "Yangından 3 ev etkilendi. Ancak evlerin birbirine bitişik nizamda olması sebebiyle geç fark edilseydi zarar çok daha büyük olabilirdi." dedi. Aslı Gül ise aldığı hediyeden mutlu olduğunu anlatarak, yangını görünce babaannesini uyandırdığını, onların da itfaiyeyi aradığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/istanbulda-orman-yangini-cikti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1097566097.html
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yangın, burdur, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
yangın, burdur, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
Beş yaşındaki 'küçük kahraman' Aslı, köyünü yanmaktan kurtardı
Burdur'da çıkan yangını fark edip hemen babaannesini uyandıran ve yetkililere haber verilmesini sağlayan beş yaşındaki Aslı Gül, köyünü yanmaktan kurtardı.
Burdur İğdeli Köyü'nde dumanları görerek hemen ailesine uyandırarak itfaiyenin aranmasını sağlayan beş yaşındaki Aslı Gül, köyünün yanmasına engel oldu. Küçük çocuğun bu duyarlılığı köyündeki yangının az hasarla atlatılmasını sağlarken, itfaiyecilerin ve köydekilerin de 'kahramanı' oldu.
Söndürülmeyen ateş yangın çıkardı
Burdur İğdeli Köyü'nde 22 Haziran'da bahçede söndürülmeden bırakılan ateş nedeniyle çıkan yangında 2 ev ile 1 metruk bina zarar görürken, dumanları görüp babaannesini uyandırarak durumun yetkililere bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, zamanında yapılan ihbar sayesinde itfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı.
Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, konuk ettiği Aslı Gül'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gönderdiği tablet ve eğitim setini hediye etti.
Büyük bir felaketi önledi
Yangının çok büyük olduğunu belirten Ballak, "Yangından 3 ev etkilendi. Ancak evlerin birbirine bitişik nizamda olması sebebiyle geç fark edilseydi zarar çok daha büyük olabilirdi." dedi. Aslı Gül ise aldığı hediyeden mutlu olduğunu anlatarak, yangını görünce babaannesini uyandırdığını, onların da itfaiyeyi aradığını söyledi.