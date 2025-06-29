https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sicaklik-6-8-derece-dusuyor-firtina-uyarisi-yapildi-bircok-ilde-deniz-girmek-yasak-1097431334.html

Sıcaklık 6-8 derece düşüyor: Fırtına uyarısı yapıldı, birçok ilde deniz girmek yasak

Sıcaklık 6-8 derece düşüyor: Fırtına uyarısı yapıldı, birçok ilde deniz girmek yasak

Sputnik Türkiye

Meteorolojinin verilerine göre, bugün Türkiye genelinde sıcaklık 6-8 derece azalacak. Marmara ile Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T12:07+0300

2025-06-29T12:07+0300

2025-06-29T12:07+0300

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Meteoroloji güncel hava tahminini paylaştı. Türkiye genelinde sıcaklıklar 6-8 derece düşecek.Sağanak geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞIHava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIYapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISIYapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazar) Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.21 ile sarı kodlu uyarı21 il için sarı kodlu uyarı verildi.Sarı kodlu uyarı ne anlama gelir?Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı. Hangi illerde deniz girmek yasak?Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz şartları olumsuzluğu sebebiyle denize girmek yasaklandı.Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de aynı nedenle denize girişler geçici süreyle yasaklandı.İstanbul'da deniz girmek yasaklandı mı?Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları fırtına kaynaklı olarak dalga boyları yükseleceği için gün boyunca denize girme yasağı getirdi.İzmir'de hava durumuİzmir'de bugün hava sıcaklığı 33 derece ve açık. Ancak kuvvetli fırtınanın kentte etkili olması bekleniyorAnkara'da hava nasıl?Uzun süredir aşırı sıcaklarla mücadele eden Ankara bu sabah yağmurlu ve serin bir havaya uyandı. Kentin çeşitli bölgelerinde sağanak yağış etkili oldu.

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