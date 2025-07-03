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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bali-aciklarinda-feribot-batti-en-az-61-kisi-kayboldu-1097543989.html
Bali açıklarında feribot battı: En az 61 kişi kayboldu
Bali açıklarında feribot battı: En az 61 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Bali adası açıklarında feribot battı, en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Endonezya'nın Bali Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi.AFP’nin yerel kurtarma ekiplerine dayandırdığı habere göre, feribotta 53 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
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bali, feribot, batık, gemi, endonezya
bali, feribot, batık, gemi, endonezya

Bali açıklarında feribot battı: En az 61 kişi kayboldu

04:44 03.07.2025
© AP Photo / BASARNASIn this photo released by the Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS) rescuers search for victims after a ferry enroute for the resort island of Bali sank off Ketapang, East Java, Indonesia, early Thursday, July 3, 2025.
In this photo released by the Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS) rescuers search for victims after a ferry enroute for the resort island of Bali sank off Ketapang, East Java, Indonesia, early Thursday, July 3, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / BASARNAS
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Bali adası açıklarında feribot battı, en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Endonezya'nın Bali Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi.
AFP’nin yerel kurtarma ekiplerine dayandırdığı habere göre, feribotta 53 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.
Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çifteköprü köyünde kurulan kriz merkezinde gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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