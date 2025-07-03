https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bali-aciklarinda-feribot-batti-en-az-61-kisi-kayboldu-1097543989.html
Bali açıklarında feribot battı: En az 61 kişi kayboldu
Bali açıklarında feribot battı: En az 61 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Bali adası açıklarında feribot battı, en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T04:44+0300
2025-07-03T04:44+0300
2025-07-03T04:44+0300
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Endonezya'nın Bali Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi.AFP’nin yerel kurtarma ekiplerine dayandırdığı habere göre, feribotta 53 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bayburt-rize-erzurum-sinir-hattinda-dusen-ozel-jet-araniyor-ulasan-bilgiye-gore-su-anda-hayatta-1097543628.html
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bali, feribot, batık, gemi, endonezya
bali, feribot, batık, gemi, endonezya
Bali açıklarında feribot battı: En az 61 kişi kayboldu
Bali adası açıklarında feribot battı, en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Endonezya'nın Bali Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 61 kişinin kaybolduğu bildirildi.
AFP’nin yerel kurtarma ekiplerine dayandırdığı habere göre, feribotta 53 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.
Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.