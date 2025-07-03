https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bakan-simsek-enflasyondaki-belirgin-yavaslama-egilimi-devam-edecek-1097560036.html

Bakan Şimşek: Enflasyondaki belirgin yavaşlama eğilimi devam edecek

Bakan Şimşek: Enflasyondaki belirgin yavaşlama eğilimi devam edecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede birçok sektörde enflasyonda belirgin bir yavaşlama... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T12:31+0300

2025-07-03T12:31+0300

2025-07-03T12:31+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

tüi̇k

maliye bakanı

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082892146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82d5f5fe85b656b2f24700a87111aed2.jpg

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi. 'Vatandaşlarımız müsterih olsun' diyen Bakan Şimşek, "Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" dedi.Petrol fiyatlarındaki artışa vurgu yaptıHaziranda aylık enflasyonun jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1.37 olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, "Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi. Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti" dedi.Enflasyonda yavaşlama başladıBakan Şimşek, son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacağının altını çizerek "Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-2025-maas-zammi-aciklandi-zam-orani-ne-kadar-oldu-1097547197.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine, tüi̇k, maliye bakanı, enflasyon