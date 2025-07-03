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Bakan Şimşek: Enflasyondaki belirgin yavaşlama eğilimi devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki belirgin yavaşlama eğilimi devam edecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede birçok sektörde enflasyonda belirgin bir yavaşlama... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T12:31+0300
2025-07-03T12:31+0300
ekonomi̇
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maliye bakanı
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TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi. 'Vatandaşlarımız müsterih olsun' diyen Bakan Şimşek, "Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" dedi.Petrol fiyatlarındaki artışa vurgu yaptıHaziranda aylık enflasyonun jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1.37 olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, "Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi. Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti" dedi.Enflasyonda yavaşlama başladıBakan Şimşek, son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacağının altını çizerek "Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" ifadelerini kullandı.
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mehmet şimşek, hazine, tüi̇k, maliye bakanı, enflasyon
mehmet şimşek, hazine, tüi̇k, maliye bakanı, enflasyon

Bakan Şimşek: Enflasyondaki belirgin yavaşlama eğilimi devam edecek

12:31 03.07.2025
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede birçok sektörde enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladığını ve bu eğilimin devam edeceğini vurguladı.
TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi. 'Vatandaşlarımız müsterih olsun' diyen Bakan Şimşek, "Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" dedi.

Petrol fiyatlarındaki artışa vurgu yaptı

Haziranda aylık enflasyonun jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1.37 olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, "Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi. Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti" dedi.

Enflasyonda yavaşlama başladı

Bakan Şimşek, son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacağının altını çizerek "Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" ifadelerini kullandı.
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