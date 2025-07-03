https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bakan-askin-bak-duyurdu-seyahatsever-projesine-nasil-basvuru-yapilir-1097577550.html

Bakan Aşkın Bak, duyurdu: Seyahatsever Projesi'ne nasıl başvuru yapılır?

Bakan Aşkın Bak, duyurdu: Seyahatsever Projesi'ne nasıl başvuru yapılır?

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-30 yaş arası gençlere yönelik Seyahatsever Projesi’ni başlattı. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T17:18+0300

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Seyahatsever Projesi'ne başvuruların başladığını duyurdu.Bakan Bak, gençlere hitaben yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, #Seyahatsever ile yeni hikâyelere hazır mısınız? GSB Yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor! Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye’yi keşfet!” ifadelerine yer verdi.Proje kapsamında, 18-30 yaş arası gençlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında ücretsiz konaklamasının sağlanacağı belirtildi. Öğrenci olma şartı aranmadan gerçekleştirilecek uygulamada, 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında uygun yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunulacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/genclik-ve-spor-bakani-bak-yurtlara-basvurularin-yuzde-91ini-yerlestirdik-1088032809.html

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