https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/genclik-ve-spor-bakani-bak-yurtlara-basvurularin-yuzde-91ini-yerlestirdik-1088032809.html

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı 856 yurtta toplam 987 bin yatak kapasitesiyle gençlerin barınma ihtiyacını karşıladıklarını ve bu dönem... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T07:31+0300

2024-09-15T07:31+0300

2024-09-15T07:31+0300

türkiye

yurt

okul

üniversite

gençlik ve spor bakanlığı

ekonomi

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

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Edirne’de düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “180 bin olan yurt kapasitesini 980 binlere taşıdık. Gençlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak devletimiz sağlıyor. Büyük bir barınma gücüne sahip Kredi Yurtlar Kurumunu yönetiyoruz" dedi.Kredi Yurtlar Kurumu’nun birçok afette milletin hizmetinde olduğunun altını çizen Bakan Bak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 1.5 milyon kişinin yurtlarda misafir edildiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/aylik-30-bini-bulan-ozel-odalar-yurt-bulan-sansli-azinliklar-barinamayan-ogrenciler-cozum-bekliyor--1087732614.html

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Sputnik Türkiye

yurt, okul, üniversite, gençlik ve spor bakanlığı, ekonomi, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)