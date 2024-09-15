https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/genclik-ve-spor-bakani-bak-yurtlara-basvurularin-yuzde-91ini-yerlestirdik-1088032809.html
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı 856 yurtta toplam 987 bin yatak kapasitesiyle gençlerin barınma ihtiyacını karşıladıklarını ve bu dönem... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T07:31+0300
2024-09-15T07:31+0300
2024-09-15T07:31+0300
türkiye
yurt
okul
üniversite
gençlik ve spor bakanlığı
ekonomi
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Edirne’de düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “180 bin olan yurt kapasitesini 980 binlere taşıdık. Gençlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak devletimiz sağlıyor. Büyük bir barınma gücüne sahip Kredi Yurtlar Kurumunu yönetiyoruz" dedi.Kredi Yurtlar Kurumu’nun birçok afette milletin hizmetinde olduğunun altını çizen Bakan Bak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 1.5 milyon kişinin yurtlarda misafir edildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/aylik-30-bini-bulan-ozel-odalar-yurt-bulan-sansli-azinliklar-barinamayan-ogrenciler-cozum-bekliyor--1087732614.html
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yurt, okul, üniversite, gençlik ve spor bakanlığı, ekonomi, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
yurt, okul, üniversite, gençlik ve spor bakanlığı, ekonomi, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı 856 yurtta toplam 987 bin yatak kapasitesiyle gençlerin barınma ihtiyacını karşıladıklarını ve bu dönem yapılan başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdiklerini söyledi.
Edirne’de düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “180 bin olan yurt kapasitesini 980 binlere taşıdık. Gençlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak devletimiz sağlıyor. Büyük bir barınma gücüne sahip Kredi Yurtlar Kurumunu yönetiyoruz" dedi.
Kredi Yurtlar Kurumu’nun birçok afette milletin hizmetinde olduğunun altını çizen Bakan Bak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 1.5 milyon kişinin yurtlarda misafir edildiğini söyledi.