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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/azerbaycan-rusyayla-isbirligini-askiya-alirsa-ne-kadar-kaybeder-1097561148.html
Azerbaycan Rusya'yla ekonomik işbirliğini askıya alırsa ne kadar kaybeder?
Azerbaycan Rusya'yla ekonomik işbirliğini askıya alırsa ne kadar kaybeder?
Sputnik Türkiye
Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimli süreç nedeniyle Bakü'nün Rus pazarından çekilmesi halinde Azerbaycanlı şirketlerin yaşayacağı kaybın bir hayli... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T12:50+0300
2025-07-03T12:51+0300
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Azerbaycan Ulusal Meclisi Milletvekili Rasim Musabekov, Minval'e yaptığı açıklamada, Moskova ve Bakü arasındaki bazı büyük ortak ekonomi projeleriyle ilgili müzakerelerin askıya alındığını söyledi.Musabekov'un sözleri üzerine bir araştırma yapan Sputnik, BM Comtrade platformundan alınan verilere dayanarak, Azerbaycan işletmelerinin Rusya pazarını yitirmeleri halinde yaklaşık 1.2 milyar dolarlık kayıp yaşayacaklarını hesapladı.Geçen yıl Azerbaycan 26.6 milyar dolar değerinde mal ihraç etti. Bunların yaklaşık 1.2 milyar dolar veya yüzde 4.4'ü Rusya'ya gitti. 2023'e kıyasla Azerbaycan'ın Rusya'ya ihracatı yüzde 1.5, toplam ihracat ise 5'te 1 oranında düştü.Rusya Merkez Bankası'na göre ise, 2024'te Rusya'nın toplam ihracatı 433.1 milyar dolara ulaştı. Bunun içinde Azerbaycan'ın payı sadece 3.6 milyar dolara denk gelen yüzde 0.8'lik dilimi oluşturdu.2024 sonuçlarına göre Rusya ise, Azerbaycan ihracatında 2020'den bu yana en yüksek değerleri elde etti.Ne olmuştu?Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.
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Azerbaycan Rusya'yla ekonomik işbirliğini askıya alırsa ne kadar kaybeder?

12:50 03.07.2025 (güncellendi: 12:51 03.07.2025)
© Sputnik / Мурад Оруджев / Multimedya arşivine gidinБакинский бульвар на набережной Бакинской бухты
Бакинский бульвар на набережной Бакинской бухты - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimli süreç nedeniyle Bakü'nün Rus pazarından çekilmesi halinde Azerbaycanlı şirketlerin yaşayacağı kaybın bir hayli yüksek olduğu görüldü.
Azerbaycan Ulusal Meclisi Milletvekili Rasim Musabekov, Minval'e yaptığı açıklamada, Moskova ve Bakü arasındaki bazı büyük ortak ekonomi projeleriyle ilgili müzakerelerin askıya alındığını söyledi.

Musabekov'un sözleri üzerine bir araştırma yapan Sputnik, BM Comtrade platformundan alınan verilere dayanarak, Azerbaycan işletmelerinin Rusya pazarını yitirmeleri halinde yaklaşık 1.2 milyar dolarlık kayıp yaşayacaklarını hesapladı.

Geçen yıl Azerbaycan 26.6 milyar dolar değerinde mal ihraç etti. Bunların yaklaşık 1.2 milyar dolar veya yüzde 4.4'ü Rusya'ya gitti. 2023'e kıyasla Azerbaycan'ın Rusya'ya ihracatı yüzde 1.5, toplam ihracat ise 5'te 1 oranında düştü.

Rusya Merkez Bankası'na göre ise, 2024'te Rusya'nın toplam ihracatı 433.1 milyar dolara ulaştı. Bunun içinde Azerbaycan'ın payı sadece 3.6 milyar dolara denk gelen yüzde 0.8'lik dilimi oluşturdu.

2024 sonuçlarına göre Rusya ise, Azerbaycan ihracatında 2020'den bu yana en yüksek değerleri elde etti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.

Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Zaharova: Bazı güçler, Moskova ve Bakü'nün stratejik müttefikliğinden rahatsız
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