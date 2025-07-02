https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/dsoden-tum-ulkelere-2035e-kadar-tutun-urunleri-ile-alkollu-sekerli-iceceklerin-fiyatlarini-yuzde-50-1097541536.html
DSÖ'den tüm ülkelere: 2035'e kadar tütün ürünleri ile alkollü-şekerli içeceklerin fiyatlarını yüzde 50 oranında artırın
DSÖ'den tüm ülkelere: 2035'e kadar tütün ürünleri ile alkollü-şekerli içeceklerin fiyatlarını yüzde 50 oranında artırın
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyadaki ülkelere tütün ürünleri, alkol ve şekerli içeceklerin gerçek fiyatlarını 2035 yılına kadar en az yüzde 50 oranında... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T23:33+0300
2025-07-02T23:33+0300
2025-07-02T23:33+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya sağlık örgütü (who)
tütün
tütün ürünleri
sigara
alkol
alkol satışı
alkol tüketimi
şekerli içecek
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ülkeleri kronik hastalıkları azaltmak ve önemli kamu geliri sağlamak amacıyla 2035 yılına kadar tütün, alkol ve şekerli içeceklerin fiyatlarını sağlık vergileri yoluyla en az yüzde 50 artırmaya çağırdı.DSÖ verilerine göre tütün, alkol ve şekerli içecek tüketimi bulaşıcı olmayan hastalıkların salgınını körüklüyor. Kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar dünya çapındaki tüm ölümlerin yüzde 75'inden fazlasını oluşturuyor.'50 yıl içinde 50 milyon erken ölüm önlenebilir'Açıklamada, "Son yayınlanan bir rapora göre, bu ürünlere tek seferlik yüzde 50 oranında fiyat artışı yapılması durumunda önümüzdeki 50 yıl içinde 50 milyon erken ölüm önlenebilir" ifadelerine yer verildi.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2012-2022 yılları arasında yaklaşık 140 ülke tütün vergilerini artırdı ve bu da gerçek fiyatlarda ortalama yüzde 50'nin üzerinde bir artışa yol açtı.
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dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), tütün, tütün ürünleri, sigara, alkol, alkol satışı, alkol tüketimi, şekerli içecek, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), tütün, tütün ürünleri, sigara, alkol, alkol satışı, alkol tüketimi, şekerli içecek, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
DSÖ'den tüm ülkelere: 2035'e kadar tütün ürünleri ile alkollü-şekerli içeceklerin fiyatlarını yüzde 50 oranında artırın
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyadaki ülkelere tütün ürünleri, alkol ve şekerli içeceklerin gerçek fiyatlarını 2035 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artırmaları çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ülkeleri kronik hastalıkları azaltmak ve önemli kamu geliri sağlamak amacıyla 2035 yılına kadar tütün, alkol ve şekerli içeceklerin fiyatlarını sağlık vergileri yoluyla en az yüzde 50 artırmaya çağırdı.
DSÖ verilerine göre tütün, alkol ve şekerli içecek tüketimi bulaşıcı olmayan hastalıkların salgınını körüklüyor. Kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar dünya çapındaki tüm ölümlerin yüzde 75'inden fazlasını oluşturuyor.
'50 yıl içinde 50 milyon erken ölüm önlenebilir'
Açıklamada, "Son yayınlanan bir rapora göre, bu ürünlere tek seferlik yüzde 50 oranında fiyat artışı yapılması durumunda önümüzdeki 50 yıl içinde 50 milyon erken ölüm önlenebilir" ifadelerine yer verildi.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2012-2022 yılları arasında yaklaşık 140 ülke tütün vergilerini artırdı ve bu da gerçek fiyatlarda ortalama yüzde 50'nin üzerinde bir artışa yol açtı.