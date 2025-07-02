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Zaharova: Lavrov, Rutte'nin İsa'yı hatırlamasını sağladıysa bu kadar yıl boşuna çalışmadı demektir
Zaharova: Lavrov, Rutte'nin İsa'yı hatırlamasını sağladıysa bu kadar yıl boşuna çalışmadı demektir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ‘Lavrov’un Rutte'ye İsa'yı hatırlatmasının boşuna olmadığını’ ifade etti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkındaki sözlerini Sputnik’e yorumlayan Mariya Zaharova, ‘Rutte'ye İsa'yı hatırlattıysa Lavrov’un bunca yıldır boşuna çalışmadığını’ söyledi.Zaharova, “Lavrov, NATO Genel Sekreteri'ne İsa Mesih'i hatırlattıysa bunca yıldır çalışması boşuna değil demektir” ifadesini kullandı.Daha önce Rutte, Fox News'e verdiği demeçte Lavrov'un İsa zamanından beri çalıştığını ve "ağzından işe yarar hiçbir şey çıkmadığını" söyleyerek Rus Bakana kaba bir üslupla hakaret etmişti.Rutte, "Sanırım İsa Mesih'in doğumundan beri Rusya'da bakanlık yapıyor ve o zamandan bu yana ağzından faydalı hiçbir şey çıkmadı. Dolayısıyla Sayın Lavrov'u fazla dikkate almayalım" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ruttenin-nato-zirvesindeki-dalkavuklugu-trumpi-skandaldan-uzak-tuttu-1097346693.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mark rutte, nato, rusya, i̇sa mesih, fox news

Zaharova: Lavrov, Rutte'nin İsa'yı hatırlamasını sağladıysa bu kadar yıl boşuna çalışmadı demektir

20:32 02.07.2025
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ‘Lavrov’un Rutte'ye İsa'yı hatırlatmasının boşuna olmadığını’ ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkındaki sözlerini Sputnik’e yorumlayan Mariya Zaharova, ‘Rutte'ye İsa'yı hatırlattıysa Lavrov’un bunca yıldır boşuna çalışmadığını’ söyledi.
Zaharova, “Lavrov, NATO Genel Sekreteri'ne İsa Mesih'i hatırlattıysa bunca yıldır çalışması boşuna değil demektir” ifadesini kullandı.
Daha önce Rutte, Fox News'e verdiği demeçte Lavrov'un İsa zamanından beri çalıştığını ve "ağzından işe yarar hiçbir şey çıkmadığını" söyleyerek Rus Bakana kaba bir üslupla hakaret etmişti.
Rutte, "Sanırım İsa Mesih'in doğumundan beri Rusya'da bakanlık yapıyor ve o zamandan bu yana ağzından faydalı hiçbir şey çıkmadı. Dolayısıyla Sayın Lavrov'u fazla dikkate almayalım" ifadelerini kullanmıştı.
Trump Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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‘Rutte'nin NATO Zirvesi’ndeki dalkavukluğu Trump'ı skandaldan uzak tuttu’
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