https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/sputnik-azerbaycan-yoneticisi-kartavih-ve-genel-yayin-yonetmenini-belousov-4-ayligina-tutuklandi-1097501378.html

Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov 4 aylığına tutuklandı

Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov 4 aylığına tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bakü'de mahkeme, Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov'u 4 aylığına tutukladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T18:17+0300

2025-07-01T18:17+0300

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Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Bakü'de mahkeme Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov'u 4 ay süreyle tutukladı.Daha önce Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Bakü’deki Sputnik Temsilciliği’nin başına gelenleri adaletsizlik olarak nitelendirerek, "Bakü’deki temsilciliğimizde yaşananları haksızlık olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ile Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’un, Azerbaycan makamları tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinin veri tabanına eklendiği öğrenildi.Sitede, Kartavıh ve Belousov'un ‘savaş propagandasına’ karıştıkları ileri sürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-bakunun-hasmane-eylemleri-nedeniyle-azerbaycan-buyukelcisine-protesto-notasi-verdi-1097497809.html

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