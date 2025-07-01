https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/sputnik-azerbaycan-yoneticisi-kartavih-ve-genel-yayin-yonetmenini-belousov-4-ayligina-tutuklandi-1097501378.html
Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov 4 aylığına tutuklandı
Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov 4 aylığına tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bakü'de mahkeme, Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov'u 4 aylığına tutukladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T18:17+0300
2025-07-01T18:17+0300
2025-07-01T18:57+0300
dünya
bakü
azerbaycan
sputnik azerbaycan
rossiya segodnya
dmitriy kiselev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097501208_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_5fcce4bb033cee85e102563df1515a91.jpg
Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Bakü'de mahkeme Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov'u 4 ay süreyle tutukladı.Daha önce Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Bakü’deki Sputnik Temsilciliği’nin başına gelenleri adaletsizlik olarak nitelendirerek, "Bakü’deki temsilciliğimizde yaşananları haksızlık olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ile Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’un, Azerbaycan makamları tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinin veri tabanına eklendiği öğrenildi.Sitede, Kartavıh ve Belousov'un ‘savaş propagandasına’ karıştıkları ileri sürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-bakunun-hasmane-eylemleri-nedeniyle-azerbaycan-buyukelcisine-protesto-notasi-verdi-1097497809.html
bakü
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097501208_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_d3908a52aad8bb9fe0839a8199c3d2cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bakü, azerbaycan, sputnik azerbaycan, rossiya segodnya, dmitriy kiselev
bakü, azerbaycan, sputnik azerbaycan, rossiya segodnya, dmitriy kiselev
Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov 4 aylığına tutuklandı
18:17 01.07.2025 (güncellendi: 18:57 01.07.2025)
Bakü'de mahkeme, Sputnik Azerbaycan yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni'ni Belousov'u 4 aylığına tutukladı.
Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Bakü'de mahkeme Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov'u 4 ay süreyle tutukladı.
Daha önce Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Bakü’deki Sputnik Temsilciliği’nin başına gelenleri adaletsizlik olarak nitelendirerek, "Bakü’deki temsilciliğimizde yaşananları haksızlık olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Öte yandan Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ile Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’un, Azerbaycan makamları tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinin veri tabanına eklendiği öğrenildi.
Sitede, Kartavıh ve Belousov'un ‘savaş propagandasına’ karıştıkları ileri sürülüyor.