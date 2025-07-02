https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yenidogan-cetesi-davasi-3-kisi-tahliye-edildi-1097538001.html

Yenidoğan Çetesi davası: 3 kişi tahliye edildi

Yenidoğan Çetesi davası: 3 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi davasında tutuklu yargılanan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay, mahkeme kararıyla tahliye edildi... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T19:09+0300

2025-07-02T19:09+0300

2025-07-02T19:28+0300

türki̇ye

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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yenidoğan Çetesi davasının 30 duruşması yapıldı.Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Duruşmaya, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı'nın da yer aldığı tutuklu 15 sanıkla bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme, tutuklu yargılanan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay’ın tahliyesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ise 9 Eylül'e ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-tehdit-edilmisti-saniklar-hakkinda-100-yil-6-aya-kadar-hapis-1097295194.html

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