https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yenidogan-cetesi-davasi-3-kisi-tahliye-edildi-1097538001.html
Yenidoğan Çetesi davası: 3 kişi tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davası: 3 kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi davasında tutuklu yargılanan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay, mahkeme kararıyla tahliye edildi... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T19:09+0300
2025-07-02T19:09+0300
2025-07-02T19:28+0300
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bebek yenidoğan servisi
yenidoğan yoğun bakım ünitesi
yenidoğan çetesi
hastane
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yenidoğan Çetesi davasının 30 duruşması yapıldı.Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Duruşmaya, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı'nın da yer aldığı tutuklu 15 sanıkla bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme, tutuklu yargılanan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay’ın tahliyesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ise 9 Eylül'e ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-tehdit-edilmisti-saniklar-hakkinda-100-yil-6-aya-kadar-hapis-1097295194.html
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yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yenidoğan çetesi, hastane, özel hastane
yenidoğan, bebek yenidoğan servisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yenidoğan çetesi, hastane, özel hastane
Yenidoğan Çetesi davası: 3 kişi tahliye edildi
19:09 02.07.2025 (güncellendi: 19:28 02.07.2025)
Yenidoğan Çetesi davasında tutuklu yargılanan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Davanın bir sonraki duruşması 9 Eylül tarihine ertelendi.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yenidoğan Çetesi davasının 30 duruşması yapıldı.
Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı'nın da yer aldığı tutuklu 15 sanıkla bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.
Mahkeme, tutuklu yargılanan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay’ın tahliyesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ise 9 Eylül'e ertelendi.