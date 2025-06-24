https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-tehdit-edilmisti-saniklar-hakkinda-100-yil-6-aya-kadar-hapis-1097295194.html
Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T17:47+0300
2025-06-24T17:47+0300
2025-06-24T17:47+0300
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hakim ve savcı lojmanları
savcılık
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Yenidoğan Çetesi davasını açan savcıya yönelik ölüm tehdidiyle ilgili 13 sanık hakkında hapis cezası istendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölüm tehdidine ilişkin 13 kişi hakkında 66 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in tahliyesi için Engin ve ailesine yönelik ölüm tehdidi yapıldığı belirtildi.Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'le yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında çeşitli ağır suçlardan toplam 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-sorusturmasini-yuruten-savcinin-makaminda-tehdit-edilmesine-iliskin-yazilan-1097290794.html
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mustafa kemal zengin, aylin arslantatar, cumhuriyet, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
mustafa kemal zengin, aylin arslantatar, cumhuriyet, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'le yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler’in de aralarında bulunduğu sanıklar için çeşitli suçlardan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Yenidoğan Çetesi davasını açan savcıya yönelik ölüm tehdidiyle ilgili 13 sanık hakkında hapis cezası istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölüm tehdidine ilişkin 13 kişi hakkında 66 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in tahliyesi için Engin ve ailesine yönelik ölüm tehdidi yapıldığı belirtildi.
Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'le yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında çeşitli ağır suçlardan toplam 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.