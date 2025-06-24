https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-tehdit-edilmisti-saniklar-hakkinda-100-yil-6-aya-kadar-hapis-1097295194.html

Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T17:47+0300

2025-06-24T17:47+0300

2025-06-24T17:47+0300

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Yenidoğan Çetesi davasını açan savcıya yönelik ölüm tehdidiyle ilgili 13 sanık hakkında hapis cezası istendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölüm tehdidine ilişkin 13 kişi hakkında 66 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in tahliyesi için Engin ve ailesine yönelik ölüm tehdidi yapıldığı belirtildi.Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'le yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında çeşitli ağır suçlardan toplam 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-sorusturmasini-yuruten-savcinin-makaminda-tehdit-edilmesine-iliskin-yazilan-1097290794.html

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mustafa kemal zengin, aylin arslantatar, cumhuriyet, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)