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Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Yenidoğan Çetesi davasını açan savcıya yönelik ölüm tehdidiyle ilgili 13 sanık hakkında hapis cezası istendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölüm tehdidine ilişkin 13 kişi hakkında 66 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in tahliyesi için Engin ve ailesine yönelik ölüm tehdidi yapıldığı belirtildi.Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'le yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında çeşitli ağır suçlardan toplam 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yenidogan-cetesi-sorusturmasini-yuruten-savcinin-makaminda-tehdit-edilmesine-iliskin-yazilan-1097290794.html
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mustafa kemal zengin, aylin arslantatar, cumhuriyet, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, savcılık, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

Yenidoğan Çetesi davasında savcı tehdit edilmişti: Sanıklar hakkında 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

17:47 24.06.2025
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AA / Cemal Yurttaş
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İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' davasını yürüten Cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'le yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler’in de aralarında bulunduğu sanıklar için çeşitli suçlardan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Yenidoğan Çetesi davasını açan savcıya yönelik ölüm tehdidiyle ilgili 13 sanık hakkında hapis cezası istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölüm tehdidine ilişkin 13 kişi hakkında 66 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, tutuklu sanık Tuğçe Toptemel’in tahliyesi için Engin ve ailesine yönelik ölüm tehdidi yapıldığı belirtildi.
Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'le yöneticiler Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında çeşitli ağır suçlardan toplam 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Savcı odasında tehdit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
TÜRKİYE
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi
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