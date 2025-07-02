https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yarin-kritik-gun-memur-ve-emekliye-zam-netlesiyor-son-rakamlar-belli-oldu-1097513815.html
Yarın kritik gün: Memur ve emekliye zam netleşiyor, son rakamlar belli oldu
Yarın kritik gün: Memur ve emekliye zam netleşiyor, son rakamlar belli oldu
Sputnik Türkiye
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Tahmini yüzde 16.94’lük enflasyon artışıyla... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T09:46+0300
2025-07-02T09:46+0300
2025-07-02T09:46+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
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Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında alacakları zamlı maaş için 3 Temmuz’a kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, zam oranlarını netleştirecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre, haziran enflasyonunun yüzde 1.61 olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 16.94 olacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.94 zamYılın ilk yarısındaki enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kök maaşlarına yüzde 16.94 oranında zam alacak. Bu durumda, hali hazırda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, 2 bin 451 TL artışla 16 bin 920 TL'ye yükselecek.Emekli maaşları tek tek hesaplandıZam sonrası maaşlarda şu değişiklikler bekleniyor:Refah payı ve ek zam ihtimali masadaSabah'ın haberine göre, emekli aylıkları için sadece enflasyon zammı değil, ayrıca refah payı gibi ek iyileştirmeler de değerlendirilecek. Hükümetin, en düşük maaş alan emekliler için farklı bir iyileştirme yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi.En düşük emekli aylığı için yasal düzenleme geliyorTBMM, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik bir yasa teklifi hazırlığında. Kulis bilgilerine göre, düzenlemenin enflasyon farkı oranında kalabileceği belirtiliyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen teklif, torba yasa ile birleştirilerek yasalaştırılacak.3 milyon 716 bin emekli riskten kurtulacakBu yasal düzenleme sayesinde, 3 milyon 716 bin emekli, temmuz ayında zamlı maaş alma hakkını kaybetmeyecek. Etki analizleri ve teknik hesaplamalarla son şekli verilecek önerge, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisine göre kesinleşecek.Memur ve memur emeklilerine farklı hesaplamaMemur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 5 zam alacak. Haziran enflasyonu yüzde 1.61 olursa, ilk 6 ay için yüzde 10.33 enflasyon farkı oluşacak. Böylece toplam zam oranı yüzde 15.85 olacak.En düşük memur maaşı 52 bin TL’ye çıkacakToplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil edildiğinde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/temmuz-zammi-netlesiyor-memura-ve-emekliye-ne-kadar-zam-yapilacak--1097482029.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı, emekli, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı
Yarın kritik gün: Memur ve emekliye zam netleşiyor, son rakamlar belli oldu
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Tahmini yüzde 16.94’lük enflasyon artışıyla milyonlarca kişi temmuz ayında daha yüksek maaş alacak. En düşük emekli aylığı için yasal düzenleme TBMM gündeminde.
Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında alacakları zamlı maaş için 3 Temmuz’a kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, zam oranlarını netleştirecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre, haziran enflasyonunun yüzde 1.61 olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 16.94 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.94 zam
Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kök maaşlarına yüzde 16.94 oranında zam alacak. Bu durumda, hali hazırda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, 2 bin 451 TL artışla 16 bin 920 TL'ye yükselecek.
Emekli maaşları tek tek hesaplandı
Zam sonrası maaşlarda şu değişiklikler bekleniyor:
15 bin TL maaş alan emekli: 17 bin 541 TL
20 bin TL maaş alan: 23 bin 388 TL
25 bin TL maaş alan: 29 bin 235 TL
30 bin TL maaş alan: 35 bin 82 TL
Refah payı ve ek zam ihtimali masada
Sabah'ın haberine göre, emekli aylıkları için sadece enflasyon zammı değil, ayrıca refah payı gibi ek iyileştirmeler de değerlendirilecek. Hükümetin, en düşük maaş alan emekliler için farklı bir iyileştirme yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi.
En düşük emekli aylığı için yasal düzenleme geliyor
TBMM, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik bir yasa teklifi hazırlığında. Kulis bilgilerine göre, düzenlemenin enflasyon farkı oranında kalabileceği belirtiliyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen teklif, torba yasa ile birleştirilerek yasalaştırılacak.
3 milyon 716 bin emekli riskten kurtulacak
Bu yasal düzenleme sayesinde, 3 milyon 716 bin emekli, temmuz ayında zamlı maaş alma hakkını kaybetmeyecek. Etki analizleri ve teknik hesaplamalarla son şekli verilecek önerge, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisine göre kesinleşecek.
Memur ve memur emeklilerine farklı hesaplama
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 5 zam alacak. Haziran enflasyonu yüzde 1.61 olursa, ilk 6 ay için yüzde 10.33 enflasyon farkı oluşacak. Böylece toplam zam oranı yüzde 15.85 olacak.
En düşük memur maaşı 52 bin TL’ye çıkacak
Toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil edildiğinde:
En düşük memur maaşı
: 45 bin 527 TL'den 52 bin 543 TL'ye yükselecek.
En düşük memur emekli maaşı
: 19 bin 617 TL'den 22 bin 726 TL'ye çıkacak.