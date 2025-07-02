https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yarin-kritik-gun-memur-ve-emekliye-zam-netlesiyor-son-rakamlar-belli-oldu-1097513815.html

Yarın kritik gün: Memur ve emekliye zam netleşiyor, son rakamlar belli oldu

Yarın kritik gün: Memur ve emekliye zam netleşiyor, son rakamlar belli oldu

Sputnik Türkiye

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Tahmini yüzde 16.94’lük enflasyon artışıyla... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T09:46+0300

2025-07-02T09:46+0300

2025-07-02T09:46+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

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Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında alacakları zamlı maaş için 3 Temmuz’a kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, zam oranlarını netleştirecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre, haziran enflasyonunun yüzde 1.61 olması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 16.94 olacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.94 zamYılın ilk yarısındaki enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kök maaşlarına yüzde 16.94 oranında zam alacak. Bu durumda, hali hazırda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, 2 bin 451 TL artışla 16 bin 920 TL'ye yükselecek.Emekli maaşları tek tek hesaplandıZam sonrası maaşlarda şu değişiklikler bekleniyor:Refah payı ve ek zam ihtimali masadaSabah'ın haberine göre, emekli aylıkları için sadece enflasyon zammı değil, ayrıca refah payı gibi ek iyileştirmeler de değerlendirilecek. Hükümetin, en düşük maaş alan emekliler için farklı bir iyileştirme yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi.En düşük emekli aylığı için yasal düzenleme geliyorTBMM, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik bir yasa teklifi hazırlığında. Kulis bilgilerine göre, düzenlemenin enflasyon farkı oranında kalabileceği belirtiliyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen teklif, torba yasa ile birleştirilerek yasalaştırılacak.3 milyon 716 bin emekli riskten kurtulacakBu yasal düzenleme sayesinde, 3 milyon 716 bin emekli, temmuz ayında zamlı maaş alma hakkını kaybetmeyecek. Etki analizleri ve teknik hesaplamalarla son şekli verilecek önerge, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisine göre kesinleşecek.Memur ve memur emeklilerine farklı hesaplamaMemur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 5 zam alacak. Haziran enflasyonu yüzde 1.61 olursa, ilk 6 ay için yüzde 10.33 enflasyon farkı oluşacak. Böylece toplam zam oranı yüzde 15.85 olacak.En düşük memur maaşı 52 bin TL’ye çıkacakToplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil edildiğinde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/temmuz-zammi-netlesiyor-memura-ve-emekliye-ne-kadar-zam-yapilacak--1097482029.html

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