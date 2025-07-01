https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/temmuz-zammi-netlesiyor-memura-ve-emekliye-ne-kadar-zam-yapilacak--1097482029.html
Temmuz zammı netleşiyor: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Temmuz zammı netleşiyor: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Sputnik Türkiye
Memur ve emekli maaşlarında Temmuz zammı için nefesler tutuldu. TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesi, 6 aylık enflasyon farkı hesapları hız... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T11:57+0300
2025-07-01T11:57+0300
2025-07-01T12:13+0300
ekonomi̇
ssk
bağ-kur
meclis
vedat işıkhan
emekli
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
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Milyonlarca memur ve emekli, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesi maaş hesaplamalarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak verilerle birlikte 2025’in ilk 6 ayına ait enflasyon farkı netleşecek. Bu fark, Temmuz zammında belirleyici olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Işıkhan, “3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız” dedi.5 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15.09 seviyesinde gerçekleşti.2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 1,61. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,95 olacak. Bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı için doğrudan uygulanacak.En düşük emekli maaşı 16 bin 921 liraya çıkabilirOcak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yüzde 16,95 zam oranıyla birlikte 16.921 TL seviyesine ulaşabilir. Ancak bu artışın yasal zemine oturması için Meclis’te düzenleme yapılması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?Memur maaşları, sadece enflasyon farkına değil, aynı zamanda toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5 zamma da tabi. Haziran enflasyonu yüzde 1.61 olursa, toplam enflasyon farkı yüzde 10.33 olacak. Bu farkla birlikte kümülatif zam oranı yüzde 15.85 seviyesine çıkacak.Zam oranları ne zaman kesinleşecek?3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE oranı ile birlikte hem memur hem de emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşecek. Düzenlemeler zamanında yetişmezse, maaş farkları daha sonra ödenecek.
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memur maaşı zammı, emekli maaşı temmuz 2025, en düşük emekli maaşı, tüi̇k enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı, kümülatif zam hesabı, ssk ve bağ-kur zammı
memur maaşı zammı, emekli maaşı temmuz 2025, en düşük emekli maaşı, tüi̇k enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı, kümülatif zam hesabı, ssk ve bağ-kur zammı
Temmuz zammı netleşiyor: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
11:57 01.07.2025 (güncellendi: 12:13 01.07.2025)
Memur ve emekli maaşlarında Temmuz zammı için nefesler tutuldu. TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesi, 6 aylık enflasyon farkı hesapları hız kazandı. Beklentiye göre emekliye yüzde 16.95, memura ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 15.85 oranında kümülatif zam yapılması gündemde.
Milyonlarca memur ve emekli, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesi maaş hesaplamalarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak verilerle birlikte 2025’in ilk 6 ayına ait enflasyon farkı netleşecek. Bu fark, Temmuz zammında belirleyici olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Işıkhan, “3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız” dedi.
5 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15.09 seviyesinde gerçekleşti.
2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 1,61. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,95 olacak. Bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı için doğrudan uygulanacak.
En düşük emekli maaşı 16 bin 921 liraya çıkabilir
Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yüzde 16,95 zam oranıyla birlikte 16.921 TL seviyesine ulaşabilir. Ancak bu artışın yasal zemine oturması için Meclis’te düzenleme yapılması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
Memur maaşları, sadece enflasyon farkına değil, aynı zamanda toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5 zamma da tabi. Haziran enflasyonu yüzde 1.61 olursa, toplam enflasyon farkı yüzde 10.33 olacak. Bu farkla birlikte kümülatif zam oranı yüzde 15.85 seviyesine çıkacak.
Zam oranları ne zaman kesinleşecek?
3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE oranı ile birlikte hem memur hem de emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşecek. Düzenlemeler zamanında yetişmezse, maaş farkları daha sonra ödenecek.