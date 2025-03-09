https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/vedat-milordan-kent-lokantasi-sorusturmasi-sonrasi-ilk-aciklama-1094336687.html

Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama

Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Vedat Milor Üsküdar Kent Lokantası yaptığı ziyarete ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' iddiasıyla başlatılan soruşturmaya yönelik " Gideceğim... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T18:41+0300

2025-03-09T18:41+0300

2025-03-09T18:42+0300

türki̇ye

vedat milor

kent lokantası

soruşturma

ticaret bakanlığı

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Yemek eleştirmeni Vedat Milor YouTube kanalındaki programının ocak ayındaki bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası'na ziyaret gerçekleştirdi."40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı yayınlanan video ile ilgili 7 Mart Cuma günü Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.Yaşananların ardından Milor X hesabından şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/vedat-milora-kent-lokantasi-sorusturmasi-ekrem-imamoglundan-ilk-yanit-1094276404.html

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