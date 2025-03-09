https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/vedat-milordan-kent-lokantasi-sorusturmasi-sonrasi-ilk-aciklama-1094336687.html
Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama
Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Vedat Milor Üsküdar Kent Lokantası yaptığı ziyarete ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' iddiasıyla başlatılan soruşturmaya yönelik " Gideceğim... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T18:41+0300
2025-03-09T18:41+0300
2025-03-09T18:42+0300
türki̇ye
vedat milor
kent lokantası
soruşturma
ticaret bakanlığı
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor YouTube kanalındaki programının ocak ayındaki bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası'na ziyaret gerçekleştirdi."40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı yayınlanan video ile ilgili 7 Mart Cuma günü Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.Yaşananların ardından Milor X hesabından şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/vedat-milora-kent-lokantasi-sorusturmasi-ekrem-imamoglundan-ilk-yanit-1094276404.html
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vedat milor soruşturma, vedat milor kent lokantası, vedat milor açıklama
vedat milor soruşturma, vedat milor kent lokantası, vedat milor açıklama
Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama
18:41 09.03.2025 (güncellendi: 18:42 09.03.2025)
Vedat Milor Üsküdar Kent Lokantası yaptığı ziyarete ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' iddiasıyla başlatılan soruşturmaya yönelik " Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor YouTube kanalındaki programının ocak ayındaki bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası'na ziyaret gerçekleştirdi.
"40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı yayınlanan video ile ilgili 7 Mart Cuma günü Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' yapıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.
Yaşananların ardından Milor X hesabından şu açıklamayı yaptı:
Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum.