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UNICEF: Gazze’de çocukların durumu gittikçe kötüleşiyor
UNICEF: Gazze’de çocukların durumu gittikçe kötüleşiyor
Sputnik Türkiye
UNICEF Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, Gazze’de her gün çatışmalarda ölen ya da yaralanan ortalama çocuk sayısının 87'yi bulduğunu belirtti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında Sputnik’e verdiği demeçte bölgedeki çatışmaların çocukların kaderini nasıl etkilediğini anlattı.Eğitimdeki durumla ilgili olarak Khalaf, Gazze’de okul çağındaki 600 binden fazla çocuğun iki okul yılını kaybettiğini, ayrıca okulların yüzde 95.2'sinin hasar gördüğünü ya da tamamen veya kısmen yıkıldığını ve geri kalanların ise sığınaklara ve barınma merkezlerine dönüştürüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trump-israil-60-gunluk-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-teklifini-kabul-etti-1097506520.html
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unicef, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, savaş, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
unicef, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, savaş, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

UNICEF: Gazze’de çocukların durumu gittikçe kötüleşiyor

21:01 02.07.2025
© AA / Abed Rahim KhatibGazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
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UNICEF Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, Gazze’de her gün çatışmalarda ölen ya da yaralanan ortalama çocuk sayısının 87'yi bulduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında Sputnik’e verdiği demeçte bölgedeki çatışmaların çocukların kaderini nasıl etkilediğini anlattı.
Savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde her gün en az 27 çocuk öldürüldü. Şu ana kadar ölen çocuk sayısı 17 bin 127'ye ulaşırken, yaralı sayısı da eklendiğinde her gün çatışmalarda ölen ya da yaralanan ortalama çocuk sayısı 87'yi buluyor.
Eğitimdeki durumla ilgili olarak Khalaf, Gazze’de okul çağındaki 600 binden fazla çocuğun iki okul yılını kaybettiğini, ayrıca okulların yüzde 95.2'sinin hasar gördüğünü ya da tamamen veya kısmen yıkıldığını ve geri kalanların ise sığınaklara ve barınma merkezlerine dönüştürüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:
Yetersiz beslenme Gazze Şeridi'ni baştan aşağı sarmış durumda. Birkaç gün önce UNICEF, çeşitli aşamalarda yetersiz beslenmeden muzdarip çocukların sayısının arttığını belirten bir açıklama yayınladı. Mayıs ayında bölgede 6 ay ile 5 yaş arasındaki 5 bin 119 çocuk akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kaldı. Bu rakam nisan ayına göre yüzde 50, şubat ayına göre ise yüzde 150 artış gösterdi, zira o dönemde vatandaşlar hala bir miktar insani yardım alabiliyordu. Savaş devam ettiği sürece durumun aynı kalması halinde rakamların artması muhtemeldir.
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