https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/unicef-gazzede-cocuklarin-durumu-gittikce-kotulesiyor-1097539424.html

UNICEF: Gazze’de çocukların durumu gittikçe kötüleşiyor

UNICEF: Gazze’de çocukların durumu gittikçe kötüleşiyor

Sputnik Türkiye

UNICEF Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, Gazze’de her gün çatışmalarda ölen ya da yaralanan ortalama çocuk sayısının 87'yi bulduğunu belirtti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T21:01+0300

2025-07-02T21:01+0300

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dünya

unicef

birleşmiş milletler (bm)

gazze

gazze şeridi

savaş

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Kazem Abu Khalaf, Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında Sputnik’e verdiği demeçte bölgedeki çatışmaların çocukların kaderini nasıl etkilediğini anlattı.Eğitimdeki durumla ilgili olarak Khalaf, Gazze’de okul çağındaki 600 binden fazla çocuğun iki okul yılını kaybettiğini, ayrıca okulların yüzde 95.2'sinin hasar gördüğünü ya da tamamen veya kısmen yıkıldığını ve geri kalanların ise sığınaklara ve barınma merkezlerine dönüştürüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trump-israil-60-gunluk-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-teklifini-kabul-etti-1097506520.html

gazze

gazze şeridi

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unicef, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, savaş, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)