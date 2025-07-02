https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/umraniyede-is-yerine-el-bombasi-atildi-saldirida-1-kisi-yaralandi-1097538815.html

Ümraniye'de iş yerine el bombası atıldı: Saldırıda 1 kişi yaralandı

Ümraniye'de iş yerine el bombası atıldı: Saldırıda 1 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde bir iş yerine kasklı bir kişi tarafından el bombası atıldı, olayda iş yeri sahibi hafif yaralandı. Saldırganın bombayı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T20:06+0300

2025-07-02T20:06+0300

2025-07-02T20:06+0300

türki̇ye

türkiye

el bombası

el bombası

saldırı

bombalı saldırı

saldırı girişimi

esnaf

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097538644_0:350:2730:1886_1920x0_80_0_0_6633a6bfdc437d94e8a5108909743226.jpg

Ümraniye’de kasklı bir saldırganın iş yerine el bombası atması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.Sabah saatlerinde Ümraniye ilçesinde bulunan bir iş yerine el bombası atıldı. Çakmak Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki dükkana kasklı bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda iş yeri sahibi hafif yaralandı.El bombasının patlamasıyla birlikte çevrede panik yaşanırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerasında saldırganın bombayı atıp hızla kaçtığı görüldü. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, yaralı iş yeri sahibi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, el bombası, el bombası, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, esnaf, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı