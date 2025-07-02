https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/umraniyede-is-yerine-el-bombasi-atildi-saldirida-1-kisi-yaralandi-1097538815.html
Ümraniye'de iş yerine el bombası atıldı: Saldırıda 1 kişi yaralandı
Ümraniye'de iş yerine el bombası atıldı: Saldırıda 1 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde bir iş yerine kasklı bir kişi tarafından el bombası atıldı, olayda iş yeri sahibi hafif yaralandı. Saldırganın bombayı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T20:06+0300
2025-07-02T20:06+0300
2025-07-02T20:06+0300
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el bombası
el bombası
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
esnaf
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Ümraniye’de kasklı bir saldırganın iş yerine el bombası atması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.Sabah saatlerinde Ümraniye ilçesinde bulunan bir iş yerine el bombası atıldı. Çakmak Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki dükkana kasklı bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda iş yeri sahibi hafif yaralandı.El bombasının patlamasıyla birlikte çevrede panik yaşanırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerasında saldırganın bombayı atıp hızla kaçtığı görüldü. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, yaralı iş yeri sahibi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html
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türkiye, el bombası, el bombası, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, esnaf, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, el bombası, el bombası, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, esnaf, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Ümraniye'de iş yerine el bombası atıldı: Saldırıda 1 kişi yaralandı
İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde bir iş yerine kasklı bir kişi tarafından el bombası atıldı, olayda iş yeri sahibi hafif yaralandı. Saldırganın bombayı atıp hızla uzaklaştığı belirlenirken, dükkanda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, yaralı iş yeri sahibi ayakta tedavi edildi.
Ümraniye’de kasklı bir saldırganın iş yerine el bombası atması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Sabah saatlerinde Ümraniye ilçesinde bulunan bir iş yerine el bombası atıldı. Çakmak Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki dükkana kasklı bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda iş yeri sahibi hafif yaralandı.
El bombasının patlamasıyla birlikte çevrede panik yaşanırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerasında saldırganın bombayı atıp hızla kaçtığı görüldü. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, yaralı iş yeri sahibi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.