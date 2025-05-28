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Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 3'ü ağır, 7 kişi yaralı

Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 3'ü ağır, 7 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine el bombası atılması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Olayın... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

kağıthane

el bombası

eğlence merkezi

beyoğlu eğlence yerleri derneği

restoran

restoran zinciri

saldırı

silahlı saldırı

bombalı saldırı

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Kağıthane'de bir eğlence mekanına el bombası atılması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı madde atıldı. Saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası iş yerinde hasar meydana gelirken, güvenlik kamerası görüntülerine göre şüpheliler motosikletle kaçarak uzaklaştı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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türki̇ye

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kağıthane, el bombası, eğlence merkezi, beyoğlu eğlence yerleri derneği, restoran, restoran zinciri, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi