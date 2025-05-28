https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html
Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 3'ü ağır, 7 kişi yaralı
Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 3'ü ağır, 7 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine el bombası atılması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Olayın... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T00:32+0300
2025-05-28T00:32+0300
2025-05-28T00:32+0300
türki̇ye
kağıthane
el bombası
eğlence merkezi
beyoğlu eğlence yerleri derneği
restoran
restoran zinciri
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
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Kağıthane'de bir eğlence mekanına el bombası atılması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı madde atıldı. Saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası iş yerinde hasar meydana gelirken, güvenlik kamerası görüntülerine göre şüpheliler motosikletle kaçarak uzaklaştı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-bir-kadini-bicaklayan-boks-egitmeni-yakalandi-1096125484.html
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kağıthane, el bombası, eğlence merkezi, beyoğlu eğlence yerleri derneği, restoran, restoran zinciri, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
kağıthane, el bombası, eğlence merkezi, beyoğlu eğlence yerleri derneği, restoran, restoran zinciri, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 3'ü ağır, 7 kişi yaralı
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine el bombası atılması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak bomba arama köpeğiyle çevrede tarama yaparken güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Kağıthane'de bir eğlence mekanına el bombası atılması sonucu 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı madde atıldı. Saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Patlama sonrası iş yerinde hasar meydana gelirken, güvenlik kamerası görüntülerine göre şüpheliler motosikletle kaçarak uzaklaştı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.