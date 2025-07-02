https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ukraynalilar-isvicreli-belediye-baskanini-kizdirdi-nankorler-ve-turist-gibi-davraniyorlar-1097512120.html
Ukraynalılar İsviçreli belediye başkanını kızdırdı: ‘Nankörler ve turist gibi davranıyorlar’
Ukraynalılar İsviçreli belediye başkanını kızdırdı: ‘Nankörler ve turist gibi davranıyorlar’
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin Wigoltingen kentinin Belediye Başkanı Burkhardt, ülkede bulunan Ukraynalı sığınmacıların, aldıkları yardımların değerini bilmediğini söyledi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T08:43+0300
2025-07-02T08:43+0300
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Wigoltingen Belediye Başkanı Franka Burkhardt, İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) internet sitesinde yer alan bir makalesinde, Ukraynalı sığınmacıları nankörlükle suçladı.Burkhardt, “İsviçre, turistlere değil sığınmacılara koruma ve destek sağlıyor. Bir otelde gibi davrananlar bunun bedelini ödemeli. Korunmaya ihtiyaç duyanlar entegrasyona katkıda bulunmalı” ifadesini kullandı.Yapılan ödenekler nedeniyle federal bütçeye ciddi yük olan Ukraynalıların aynı zamanda yerel topluluklarda ciddi gerilimlere de yol açtığını anlatan Belediye Başkanı, sığınmacıları topluma entegre olmayı reddetmek, genel kabul görmüş kurallara uymamak ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerle iletişime girmek istememekle suçlayarak şunu kaydetti:Ukraynalı sığınmacıların geçecekte İsviçre’de ikamet hakkı alma olasılığından duyduğu endişeyi dile getiren Burkhardt, bunun sosyal ödemeleri artırarak devletin mali yükünü artıracağına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurdu-aralarinda-patriot-ve-stinger-de-var--1097511292.html
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i̇sviçre, ukrayna, sığınmacılar, göçmenler, i̇sviçre halk partisi
i̇sviçre, ukrayna, sığınmacılar, göçmenler, i̇sviçre halk partisi
Ukraynalılar İsviçreli belediye başkanını kızdırdı: ‘Nankörler ve turist gibi davranıyorlar’
08:43 02.07.2025 (güncellendi: 08:49 02.07.2025)
İsviçre'nin Wigoltingen kentinin Belediye Başkanı Burkhardt, ülkede bulunan Ukraynalı sığınmacıların, aldıkları yardımların değerini bilmediğini söyledi.
Wigoltingen Belediye Başkanı Franka Burkhardt, İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) internet sitesinde yer alan bir makalesinde, Ukraynalı sığınmacıları nankörlükle suçladı.
Burkhardt, “İsviçre, turistlere değil sığınmacılara koruma ve destek sağlıyor. Bir otelde gibi davrananlar bunun bedelini ödemeli. Korunmaya ihtiyaç duyanlar entegrasyona katkıda bulunmalı” ifadesini kullandı.
Yapılan ödenekler nedeniyle federal bütçeye ciddi yük olan Ukraynalıların aynı zamanda yerel topluluklarda ciddi gerilimlere de yol açtığını anlatan Belediye Başkanı, sığınmacıları topluma entegre olmayı reddetmek, genel kabul görmüş kurallara uymamak ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerle iletişime girmek istememekle suçlayarak şunu kaydetti:
Minnettarlık yerine çoğu zaman bir nankörlük ve tüketicilik ön plana çıkıyor.
Ukraynalı sığınmacıların geçecekte İsviçre’de ikamet hakkı alma olasılığından duyduğu endişeyi dile getiren Burkhardt, bunun sosyal ödemeleri artırarak devletin mali yükünü artıracağına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Burada kalanlar, saygıyla, bağlılıkla ve yardımın tek yönlü olmadığı anlayışıyla entegre olmalı.