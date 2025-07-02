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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trumpin-kamala-harris-roportaji-icin-actigi-davada-uzlasmaya-gidildi-16-milyon-dolar-odenecek-1097524262.html
Trump'ın Kamala Harris röportajı için açtığı davada uzlaşmaya gidildi: 16 milyon dolar ödenecek
Trump'ın Kamala Harris röportajı için açtığı davada uzlaşmaya gidildi: 16 milyon dolar ödenecek
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Harris röportajını "manipüle ettiğini" öne sürdüğü davada, çatı şirketi Paramount anlaşmaya vardı. Ödeme Trump’a değil... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T13:13+0300
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ABD merkezli televizyon kanalı CBS’in çatı şirketi Paramount, Ekim 2024 ayında yayınlanan Kamala Harris röportajı nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından açılan davada bugün (2 Temmuz) uzlaşmaya vardı. Paramount, davayı sonuçlandırmak için 16 milyon dolar ödeyeceğini, bu paranın Trump’ın gelecekteki başkanlık kütüphanesine tahsis edileceğini ve Trump’a “doğrudan ya da dolaylı olarak” ödenmeyeceğini açıkladı.Şirketin açıklamasında ayrıca, “Uzlaşma kapsamında herhangi bir özür ya da pişmanlık beyanı yer almamaktadır” denildi.Trump, Ekim ayında CBS’e karşı 10 milyar dolarlık bir dava açmış ve 60 Minutes programında yayınlanan, dönemin başkan yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris ile yapılan bir röportajın kasıtlı olarak manipüle edildiğini iddia etmişti. Trump, Şubat ayında yaptığı bir ek başvuruyla tazminat talebini 20 milyar dolara çıkarmıştı.Tanıtımdaki cevabın röportajda yer almadığı iddia edilmiştiTeksas’taki federal mahkemeye sunulan davaya kayıtlarına göre, CBS, Kamala Harris’in söz konusu röportajında İsrail-Hamas savaşıyla ilgili aynı soruya farklı yanıtlar verdiği iddia ediliyordu. İddiaya göre röportajın tanıtımında aynı soruya verdiği cevap, röportajın tamamında farklıydı. CBS daha önce yaptığı açıklamada davanın “tamamen asılsız” olduğunu belirtmiş ve mahkemeden davanın reddedilmesini talep etmişti.Paramount ayrıca, 60 Minutes programının gelecekteki ABD başkan adaylarıyla yapılan röportajların tam metinlerini yayından sonra yayımlamayı kabul ettiğini açıkladı. Ancak bu metinler, yasal veya ulusal güvenlik gerekçeleriyle gerekli görüldüğü takdirde sansürlenebilecek. Dava, Nisan ayında arabuluculuk sürecine girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trumpin-gumruk-vergileri-neydi-ne-oldu-1097513099.html
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Trump'ın Kamala Harris röportajı için açtığı davada uzlaşmaya gidildi: 16 milyon dolar ödenecek

13:13 02.07.2025
© AP Photo / Morry GashHarris ile Trump
Harris ile Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Morry Gash
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Harris röportajını "manipüle ettiğini" öne sürdüğü davada, çatı şirketi Paramount anlaşmaya vardı. Ödeme Trump’a değil, başkanlık kütüphanesine yapılacak.
ABD merkezli televizyon kanalı CBS’in çatı şirketi Paramount, Ekim 2024 ayında yayınlanan Kamala Harris röportajı nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından açılan davada bugün (2 Temmuz) uzlaşmaya vardı.
Paramount, davayı sonuçlandırmak için 16 milyon dolar ödeyeceğini, bu paranın Trump’ın gelecekteki başkanlık kütüphanesine tahsis edileceğini ve Trump’a “doğrudan ya da dolaylı olarak” ödenmeyeceğini açıkladı.
Şirketin açıklamasında ayrıca, “Uzlaşma kapsamında herhangi bir özür ya da pişmanlık beyanı yer almamaktadır” denildi.
Trump, Ekim ayında CBS’e karşı 10 milyar dolarlık bir dava açmış ve 60 Minutes programında yayınlanan, dönemin başkan yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris ile yapılan bir röportajın kasıtlı olarak manipüle edildiğini iddia etmişti.
Trump, Şubat ayında yaptığı bir ek başvuruyla tazminat talebini 20 milyar dolara çıkarmıştı.

Tanıtımdaki cevabın röportajda yer almadığı iddia edilmişti

Teksas’taki federal mahkemeye sunulan davaya kayıtlarına göre, CBS, Kamala Harris’in söz konusu röportajında İsrail-Hamas savaşıyla ilgili aynı soruya farklı yanıtlar verdiği iddia ediliyordu. İddiaya göre röportajın tanıtımında aynı soruya verdiği cevap, röportajın tamamında farklıydı.
CBS daha önce yaptığı açıklamada davanın “tamamen asılsız” olduğunu belirtmiş ve mahkemeden davanın reddedilmesini talep etmişti.
Paramount ayrıca, 60 Minutes programının gelecekteki ABD başkan adaylarıyla yapılan röportajların tam metinlerini yayından sonra yayımlamayı kabul ettiğini açıkladı. Ancak bu metinler, yasal veya ulusal güvenlik gerekçeleriyle gerekli görüldüğü takdirde sansürlenebilecek.
Dava, Nisan ayında arabuluculuk sürecine girmişti.
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