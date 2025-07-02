https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trumpin-gumruk-vergileri-neydi-ne-oldu-1097513099.html
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayarak başta Çin ve Kanada olmak üzere yüksek ek gümrük vergileri açıkladı. Trump "Amerika'yı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T11:07+0300
2025-07-02T11:07+0300
2025-07-02T11:42+0300
dünya
donald trump
çin
meksika
çelik
avrupa birliği
abd-meksika-kanada anlaşması (usmca)
gümrük vergisi
abd-çin ticaret savaşı
gümrük vergileri
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ABD Başkanı Donald Trump, 2025 başında göreve yeniden gelmesinin ardından dış ticaret politikasında sert adımlar attı. Şubat-Nisan döneminde açıklanan gümrük vergileriyle (gümrük tarifesi) özellikle Çin, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika hedef alındı. Ancak, Temmuz 2025 itibarıyla bu yüksek oranlarda önemli düşüşler gözlemlendi. Trump yönetimi, birçok ülkeye gümrük vergilerini görüşmek için süre vererek masaya çağırdı ve bu sürede bazı ülkelere vergileri aynı seviyede tuttu. Çin: Yüzde 145’ten yüzde 30’aTrump yönetimi, Çin'e yönelik gümrük vergileri kısa sürede karşılıklı yükseltme yarışına dönüştü. Trump karşısında geri adım atmayan Çin, Trump'ın her adımında gümrük vergisini yükselterek karşılık verdi. Trump'ın toplamda yüzde 145’e yükselttiği oranla Mayıs ayında masaya oturuldu. Mayıs ortasında başlatılan müzakereler neticesinde gümrük vergileri 90 günlük geçici (14 Mayıs – 12 Ağustos 2025 arası) anlaşmayla yüzde 30 seviyesine indirildi.Avrupa Birliği: Yüzde 20’den şimdilik yüzde 10’aTrump, AB mallarına yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, ancak müzakerelere zaman tanımak için 8 Temmuz'a kadar bu oranı yüzde 10'a düşürmüştü. Trump ilk başlarda görüşmelerin seyrine tepki göstererek AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Görüşmeler sürüyor ve şimdilik yüzde 10 uygulanıyor. Kanada ve Meksika: Yüzde 25 yürürlükteŞubat ayında Kanada ve Meksika’ya uygulanan yüzde 25’lik genel tarifeler büyük oranda devam ediyor. Ancak, USMCA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması- yüzde 10) kapsamındaki bazı sektörler için geçici muafiyetler sağlandı.Otomotiv ve Çelik: Yüksek oranlar korunuyorMart ayında duyurulan otomotiv ve otomotiv parçalarına yüzde 25, çelik ve alüminyuma ise yüzde 25’lik vergiler bazı sektörlerde artarak devam etti. Özellikle çelik ve alüminyum için 4 Haziran'da oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Genel Taban Vergisi: Yüzde 102 Nisan’da ilan edilen “evrensel taban gümrük tarifesi” olan yüzde 10’luk oran, Trump yönetiminin yeni ticaret doktrini olarak hâlâ yürürlükte. ABD, “karşılıklılık” ilkesine dayalı olarak bu taban oranı tüm ülkelere uygulamaya devam ediyor.Yüzde 10 taban tarifesi kapsamındaki ülkeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusyaya-uygulanan-gumruk-vergileri-ab-gubre-ithalatinin-dortte-birini-kaybedebilir-1097478231.html
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donald trump, çin, meksika, çelik, avrupa birliği, abd-meksika-kanada anlaşması (usmca), gümrük vergisi, abd-çin ticaret savaşı, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd-kanada gümrük vergisi krizi, abd gümrük vergileri, gümrük vergisi
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?
11:07 02.07.2025 (güncellendi: 11:42 02.07.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayarak başta Çin ve Kanada olmak üzere yüksek ek gümrük vergileri açıkladı. Trump "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) sloganıyla başladığı vergi yolculuğu nereden başladı ve nereye geldi?
ABD Başkanı Donald Trump, 2025 başında göreve yeniden gelmesinin ardından dış ticaret politikasında sert adımlar attı. Şubat-Nisan döneminde açıklanan gümrük vergileriyle (gümrük tarifesi) özellikle Çin, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika hedef alındı. Ancak, Temmuz 2025 itibarıyla bu yüksek oranlarda önemli düşüşler gözlemlendi.
Trump yönetimi, birçok ülkeye gümrük vergilerini görüşmek için süre vererek masaya çağırdı ve bu sürede bazı ülkelere vergileri aynı seviyede tuttu.
Çin: Yüzde 145’ten yüzde 30’a
Trump yönetimi, Çin'e yönelik gümrük vergileri kısa sürede karşılıklı yükseltme yarışına dönüştü. Trump karşısında geri adım atmayan Çin, Trump'ın her adımında gümrük vergisini yükselterek karşılık verdi. Trump'ın toplamda yüzde 145’e yükselttiği oranla Mayıs ayında masaya oturuldu. Mayıs ortasında başlatılan müzakereler neticesinde gümrük vergileri 90 günlük geçici (14 Mayıs – 12 Ağustos 2025 arası) anlaşmayla yüzde 30 seviyesine indirildi.
Avrupa Birliği: Yüzde 20’den şimdilik yüzde 10’a
Trump, AB mallarına yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, ancak müzakerelere zaman tanımak için 8 Temmuz'a kadar bu oranı yüzde 10'a düşürmüştü. Trump ilk başlarda görüşmelerin seyrine tepki göstererek AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Görüşmeler sürüyor ve şimdilik yüzde 10 uygulanıyor.
Kanada ve Meksika: Yüzde 25 yürürlükte
Şubat ayında Kanada ve Meksika’ya uygulanan yüzde 25’lik genel tarifeler büyük oranda devam ediyor. Ancak, USMCA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması- yüzde 10) kapsamındaki bazı sektörler için geçici muafiyetler sağlandı.
Otomotiv ve Çelik: Yüksek oranlar korunuyor
Mart ayında duyurulan otomotiv ve otomotiv parçalarına yüzde 25, çelik ve alüminyuma ise yüzde 25’lik vergiler bazı sektörlerde artarak devam etti. Özellikle çelik ve alüminyum için 4 Haziran'da oran yüzde 50’ye çıkarıldı.
Genel Taban Vergisi: Yüzde 10
2 Nisan’da ilan edilen “evrensel taban gümrük tarifesi” olan yüzde 10’luk oran, Trump yönetiminin yeni ticaret doktrini olarak hâlâ yürürlükte. ABD, “karşılıklılık” ilkesine dayalı olarak bu taban oranı tüm ülkelere uygulamaya devam ediyor.
Yüzde 10 taban tarifesi kapsamındaki ülkeler
Birleşik Krallık (İngiltere) Ayrıca
; genelde 100’ü aşkın ülke “non‑exempt
” statüsünde, yani özel yüksek tarifelere değil, sadece yüzde 10’luk düz tarife kapsamında. Örneğin Türkiye ve Suudi Arabistan
basit gümrük vergisi kapsamında.