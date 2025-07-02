https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trumpin-gumruk-vergileri-neydi-ne-oldu-1097513099.html

Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?

Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayarak başta Çin ve Kanada olmak üzere yüksek ek gümrük vergileri açıkladı. Trump "Amerika'yı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T11:07+0300

2025-07-02T11:07+0300

2025-07-02T11:42+0300

dünya

donald trump

çin

meksika

çelik

avrupa birliği

abd-meksika-kanada anlaşması (usmca)

gümrük vergisi

abd-çin ticaret savaşı

gümrük vergileri

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ABD Başkanı Donald Trump, 2025 başında göreve yeniden gelmesinin ardından dış ticaret politikasında sert adımlar attı. Şubat-Nisan döneminde açıklanan gümrük vergileriyle (gümrük tarifesi) özellikle Çin, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika hedef alındı. Ancak, Temmuz 2025 itibarıyla bu yüksek oranlarda önemli düşüşler gözlemlendi. Trump yönetimi, birçok ülkeye gümrük vergilerini görüşmek için süre vererek masaya çağırdı ve bu sürede bazı ülkelere vergileri aynı seviyede tuttu. Çin: Yüzde 145’ten yüzde 30’aTrump yönetimi, Çin'e yönelik gümrük vergileri kısa sürede karşılıklı yükseltme yarışına dönüştü. Trump karşısında geri adım atmayan Çin, Trump'ın her adımında gümrük vergisini yükselterek karşılık verdi. Trump'ın toplamda yüzde 145’e yükselttiği oranla Mayıs ayında masaya oturuldu. Mayıs ortasında başlatılan müzakereler neticesinde gümrük vergileri 90 günlük geçici (14 Mayıs – 12 Ağustos 2025 arası) anlaşmayla yüzde 30 seviyesine indirildi.Avrupa Birliği: Yüzde 20’den şimdilik yüzde 10’aTrump, AB mallarına yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, ancak müzakerelere zaman tanımak için 8 Temmuz'a kadar bu oranı yüzde 10'a düşürmüştü. Trump ilk başlarda görüşmelerin seyrine tepki göstererek AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Görüşmeler sürüyor ve şimdilik yüzde 10 uygulanıyor. Kanada ve Meksika: Yüzde 25 yürürlükteŞubat ayında Kanada ve Meksika’ya uygulanan yüzde 25’lik genel tarifeler büyük oranda devam ediyor. Ancak, USMCA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması- yüzde 10) kapsamındaki bazı sektörler için geçici muafiyetler sağlandı.Otomotiv ve Çelik: Yüksek oranlar korunuyorMart ayında duyurulan otomotiv ve otomotiv parçalarına yüzde 25, çelik ve alüminyuma ise yüzde 25’lik vergiler bazı sektörlerde artarak devam etti. Özellikle çelik ve alüminyum için 4 Haziran'da oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Genel Taban Vergisi: Yüzde 102 Nisan’da ilan edilen “evrensel taban gümrük tarifesi” olan yüzde 10’luk oran, Trump yönetiminin yeni ticaret doktrini olarak hâlâ yürürlükte. ABD, “karşılıklılık” ilkesine dayalı olarak bu taban oranı tüm ülkelere uygulamaya devam ediyor.Yüzde 10 taban tarifesi kapsamındaki ülkeler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusyaya-uygulanan-gumruk-vergileri-ab-gubre-ithalatinin-dortte-birini-kaybedebilir-1097478231.html

çin

meksika

çelik

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