https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/israil-basini-katar-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-icin-israile-yeni-bir-teklif-sundu-1097506297.html

İsrail basını: Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sundu

İsrail basını: Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sundu

Sputnik Türkiye

Katar'ın, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sunduğu bildirildi. KAN televizyonu, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak taraflar... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T01:33+0300

2025-07-02T01:33+0300

2025-07-02T01:33+0300

dünya

ortadoğu

donald trump

i̇srail

gazze

i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)

ron dermer

steve witkoff

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Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi için İsrail'e yeni bir teklif sunduğu bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, mutabakata varma olasılığının büyük olduğu, ancak taraflar arasında hala anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.Yeni teklifte olduğu iddia edilenler neler?Katar'ın İsrail'e sunduğu iddia edilen yeni teklifte şu maddeler bulunuyor:İsrail ateşkesi bozabilecek mi?Katar'ın Hamas'a, yeni taslağın saldırıların sona ermesini sağlayacağını taahhüt ettiği ve 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in ateşkesi bozmasını önlemek için ABD'nin garanti vereceğine dair söz aldığı kaydedildi.İsrail'in ise anlaşmanın ilk aşaması uygulandıktan sonra müzakereler başarısız olursa saldırılarına geri dönebileceğine dair garanti istediği ifade edildi.İsrail'in, ABD'den ateşkes sonrası için bölgesel plan istediği iddiasıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Gazze’ye yönelik saldırıların ardından yürürlüğe girecek bölgesel plan konusunda ABD Başkanı Donald Trump’tan bir öneri talep ettiği öne sürüldü.İsrail devlet televizyonu KAN, söz konusu planın Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Washington’a yapacağı ziyarette sunulacağını aktardı. Halihazırda ABD’de bulunan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ateşkes sonrası süreci görüştüğü bildirildi.Walla haber sitesine göre, Witkoff’un hazırladığı planın, bugün Beyaz Saray’da Dermer’e sunulması bekleniyor. Planın, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tel Aviv’e baskı yapan Trump’ın önerisiyle şekillendiği, 60 günlük ateşkesi ve bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiği kaydedildi.Teklifte, 10 esirin ve ölen 15 kişinin cenazesinin teslim edilmesinin karşılığında geçici bir ateşkes sağlanması öngörülüyor. Gazze'nin gelecekte nasıl yönetileceği konusunun da planın merkezinde olduğu ifade ediliyor.

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ortadoğu, donald trump, i̇srail, gazze, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), ron dermer, steve witkoff