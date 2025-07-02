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Trump: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/israil-basini-katar-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-icin-israile-yeni-bir-teklif-sundu-1097506297.html
İsrail basını: Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sundu
İsrail basını: Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sundu
Sputnik Türkiye
Katar'ın, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sunduğu bildirildi. KAN televizyonu, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak taraflar... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T01:33+0300
2025-07-02T01:33+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
i̇srail
gazze
i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)
ron dermer
steve witkoff
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Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi için İsrail'e yeni bir teklif sunduğu bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, mutabakata varma olasılığının büyük olduğu, ancak taraflar arasında hala anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.Yeni teklifte olduğu iddia edilenler neler?Katar'ın İsrail'e sunduğu iddia edilen yeni teklifte şu maddeler bulunuyor:İsrail ateşkesi bozabilecek mi?Katar'ın Hamas'a, yeni taslağın saldırıların sona ermesini sağlayacağını taahhüt ettiği ve 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in ateşkesi bozmasını önlemek için ABD'nin garanti vereceğine dair söz aldığı kaydedildi.İsrail'in ise anlaşmanın ilk aşaması uygulandıktan sonra müzakereler başarısız olursa saldırılarına geri dönebileceğine dair garanti istediği ifade edildi.İsrail'in, ABD'den ateşkes sonrası için bölgesel plan istediği iddiasıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Gazze’ye yönelik saldırıların ardından yürürlüğe girecek bölgesel plan konusunda ABD Başkanı Donald Trump’tan bir öneri talep ettiği öne sürüldü.İsrail devlet televizyonu KAN, söz konusu planın Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Washington’a yapacağı ziyarette sunulacağını aktardı. Halihazırda ABD’de bulunan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ateşkes sonrası süreci görüştüğü bildirildi.Walla haber sitesine göre, Witkoff’un hazırladığı planın, bugün Beyaz Saray’da Dermer’e sunulması bekleniyor. Planın, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tel Aviv’e baskı yapan Trump’ın önerisiyle şekillendiği, 60 günlük ateşkesi ve bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiği kaydedildi.Teklifte, 10 esirin ve ölen 15 kişinin cenazesinin teslim edilmesinin karşılığında geçici bir ateşkes sağlanması öngörülüyor. Gazze'nin gelecekte nasıl yönetileceği konusunun da planın merkezinde olduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/bati-basini-abd-ukraynaya-hava-savunma-fuzeleri-sevkiyatini-durdurdu-1097505841.html
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ortadoğu, donald trump, i̇srail, gazze, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), ron dermer, steve witkoff
ortadoğu, donald trump, i̇srail, gazze, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), ron dermer, steve witkoff

İsrail basını: Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sundu

01:33 02.07.2025
© AP Photoİsrail ve Filistin bayrak
İsrail ve Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AP Photo
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Katar'ın, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sunduğu bildirildi. KAN televizyonu, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak taraflar arasında bazı pürüzlerin sürdüğünü aktardı.
Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi için İsrail'e yeni bir teklif sunduğu bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, mutabakata varma olasılığının büyük olduğu, ancak taraflar arasında hala anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.

Yeni teklifte olduğu iddia edilenler neler?

Katar'ın İsrail'e sunduğu iddia edilen yeni teklifte şu maddeler bulunuyor:
Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes ilan edileceği,
8 İsrailli esirin ilk gün, 2 esirin ise 50'nci gün serbest bırakılacağı
ölen İsrailli esirlerden 18'inin cesedinin de 3 aşamada teslim edileceği,
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran Morag Koridoru'ndan çekileceği,
Hamas'tan Gazze'deki liderlerinin bölgeden sürgün edilmesinin ve yönetimin sona ererek Arap ülkeleri tarafından oluşturulan bir koalisyona devredilmesinin isteneceği iddia edildi.

İsrail ateşkesi bozabilecek mi?

Katar'ın Hamas'a, yeni taslağın saldırıların sona ermesini sağlayacağını taahhüt ettiği ve 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in ateşkesi bozmasını önlemek için ABD'nin garanti vereceğine dair söz aldığı kaydedildi.
İsrail'in ise anlaşmanın ilk aşaması uygulandıktan sonra müzakereler başarısız olursa saldırılarına geri dönebileceğine dair garanti istediği ifade edildi.

İsrail'in, ABD'den ateşkes sonrası için bölgesel plan istediği iddiası

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Gazze’ye yönelik saldırıların ardından yürürlüğe girecek bölgesel plan konusunda ABD Başkanı Donald Trump’tan bir öneri talep ettiği öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN, söz konusu planın Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Washington’a yapacağı ziyarette sunulacağını aktardı. Halihazırda ABD’de bulunan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ateşkes sonrası süreci görüştüğü bildirildi.
Walla haber sitesine göre, Witkoff’un hazırladığı planın, bugün Beyaz Saray’da Dermer’e sunulması bekleniyor. Planın, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tel Aviv’e baskı yapan Trump’ın önerisiyle şekillendiği, 60 günlük ateşkesi ve bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiği kaydedildi.
Teklifte, 10 esirin ve ölen 15 kişinin cenazesinin teslim edilmesinin karşılığında geçici bir ateşkes sağlanması öngörülüyor. Gazze'nin gelecekte nasıl yönetileceği konusunun da planın merkezinde olduğu ifade ediliyor.
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