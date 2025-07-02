Ticaret Bakanı'ndan Schengen vizesi açıklaması: 'Kolaylaştırılmış başvuru uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciası avukatlarından Bengü Yılmaz: ‘Yaşanan, önlenebilir bir cinayet’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'En büyük para birimimizle 1 kilo peynir alınamıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Açlık sınırı asgari ücreti solladı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
EKSEN
Ortadoğu'da İbrahim Anlaşmaları gündemi
16:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Refik Halit’ten Reşat Nuri’ye: Hayatın deyimleşen yanılgısı
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
18:16
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Denizlerde bağımsızlığın adı: Kabotaj Bayramı
18:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Konukman: 'Meclis acilen maaşlar ile ilgili araştırma komisyonu kurmalı'
19:34
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultayı davasına asliye ceza mahkemesi mi bakacak?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğalgaza yüzde 25 zam
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:09
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ticaret-bakani-bolattan-schengen-vizesi-aciklamasi-1097513132.html
Ticaret Bakanı'ndan Schengen vizesi açıklaması: 'Kolaylaştırılmış başvuru uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz'
Ticaret Bakanı'ndan Schengen vizesi açıklaması: 'Kolaylaştırılmış başvuru uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, AB heyetinin vize serbestisine yaklaşımına ilişkin, "Kıymetli komisyon üyesi ve heyeti bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığını, vize... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T09:31+0300
2025-07-02T09:32+0300
türki̇ye
schengen
vize
vize
vize
vize muafiyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090685343_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6e0d8c805489434a6201360c4daf73ef.jpg
Schengen vizesi konusu hem turist olarak ticaret edecekleri, hem iş insanlarını hem de öğrencileri zorlayabiliyor.Ticaret Bakanı Ömer Bolat sürece ilişkin konuştu 'hızlandırılmasına' yönelik adımları anlattı.Schengen vizesi "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.Bolat, vize serbestisine ilişkin hem üye ülkelerden hem de AB kurumlarından somut adımlar beklediklerini dile getirdi.Malların serbest dolaşımının olduğu ortamda, Gümrük Birliği entegrasyonunda taşımacıların, iş insanlarının ve şoförlerin AB sınırlarında karşılaştığı vize engellerinin kaldırılmasının önemli bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bolat, şunları söyledi:Bolat, vize serbestisi konusunda AB kurumları ve üye ülkeleri nezdinde ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/almanya-reddedilen-schengen-vizesi-basvurularina-itiraz-hakkini-1-temmuz-itibariyle-kaldiriyor-1097450653.html
türki̇ye
vize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090685343_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f88cfd569a883a10a971e27ef7b93d70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
schengen, vize, vize, vize, vize muafiyeti
schengen, vize, vize, vize, vize muafiyeti

Ticaret Bakanı'ndan Schengen vizesi açıklaması: 'Kolaylaştırılmış başvuru uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz'

09:31 02.07.2025 (güncellendi: 09:32 02.07.2025)
© AASchengen vizesi
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA
Abone ol
Ticaret Bakanı Bolat, AB heyetinin vize serbestisine yaklaşımına ilişkin, "Kıymetli komisyon üyesi ve heyeti bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığını, vize süreçlerinin hızlandırılacağını ve yeni bir eşik sisteminin olacağını ve buna göre daha hızlı bir şekilde akışın sağlanacağını söylediler" dedi
Schengen vizesi konusu hem turist olarak ticaret edecekleri, hem iş insanlarını hem de öğrencileri zorlayabiliyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sürece ilişkin konuştu 'hızlandırılmasına' yönelik adımları anlattı.

Schengen vizesi

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.
Bolat, vize serbestisine ilişkin hem üye ülkelerden hem de AB kurumlarından somut adımlar beklediklerini dile getirdi.
Malların serbest dolaşımının olduğu ortamda, Gümrük Birliği entegrasyonunda taşımacıların, iş insanlarının ve şoförlerin AB sınırlarında karşılaştığı vize engellerinin kaldırılmasının önemli bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bolat, şunları söyledi:
"Biz gerek üye ülkelerden ikili bazda gerekse AB kurumları nezdinde vatandaşlarımız için vize serbestisi hakkı tesis edilene kadar, en azından başta iş insanları, nakliyeciler, teknik uzmanlar, şoförler, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve STK yöneticileri için kolaylaştırılmış başvuru, uzun süreli ve çok girişli vize uygulamalarının başlatılmasını, üye ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde insan kaynağı ve teknik donanımın güçlendirilmesini acilen talep ediyoruz. Ayrıca, karşılıklı ticarette, taşımacılarımızın transit geçiş kotalarının kaldırılması da ortak ekonomik menfaatlerimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir."
Bolat, vize serbestisi konusunda AB kurumları ve üye ülkeleri nezdinde ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı:
"Vize süreçlerinin hızlandırılacağını, yeni bir eşik sisteminin olacağını ve buna göre daha hızlı bir şekilde akışının sağlanacağını, bu konuda ciddi bir çalışmanın yakında ortaya konulacağını ve uygulanmaya başlayacağını söylediler. Bunu da önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Esas beklentimiz vize serbestisinin anlaşmalar uyarınca en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm üye ülkeler nezdinde uygulanmaya başlanmasıdır. Bu çerçevede olumlu bir adım görmekten memnuniyet duyduk."
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
DÜNYA
Almanya, reddedilen vize başvurularına itiraz hakkını 1 Temmuz itibariyle kaldırıyor
30 Haziran , 11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала