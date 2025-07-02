https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/ticaret-bakani-bolattan-schengen-vizesi-aciklamasi-1097513132.html

Ticaret Bakanı'ndan Schengen vizesi açıklaması: 'Kolaylaştırılmış başvuru uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz'

Ticaret Bakanı'ndan Schengen vizesi açıklaması: 'Kolaylaştırılmış başvuru uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Bolat, AB heyetinin vize serbestisine yaklaşımına ilişkin, "Kıymetli komisyon üyesi ve heyeti bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığını, vize... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T09:31+0300

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Schengen vizesi konusu hem turist olarak ticaret edecekleri, hem iş insanlarını hem de öğrencileri zorlayabiliyor.Ticaret Bakanı Ömer Bolat sürece ilişkin konuştu 'hızlandırılmasına' yönelik adımları anlattı.Schengen vizesi "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.Bolat, vize serbestisine ilişkin hem üye ülkelerden hem de AB kurumlarından somut adımlar beklediklerini dile getirdi.Malların serbest dolaşımının olduğu ortamda, Gümrük Birliği entegrasyonunda taşımacıların, iş insanlarının ve şoförlerin AB sınırlarında karşılaştığı vize engellerinin kaldırılmasının önemli bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bolat, şunları söyledi:Bolat, vize serbestisi konusunda AB kurumları ve üye ülkeleri nezdinde ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, şu bilgiyi paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/almanya-reddedilen-schengen-vizesi-basvurularina-itiraz-hakkini-1-temmuz-itibariyle-kaldiriyor-1097450653.html

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