https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/almanya-reddedilen-schengen-vizesi-basvurularina-itiraz-hakkini-1-temmuz-itibariyle-kaldiriyor-1097450653.html
Almanya, reddedilen Schengen vizesi başvurularına itiraz hakkını 1 Temmuz itibariyle kaldırıyor
Almanya, reddedilen Schengen vizesi başvurularına itiraz hakkını 1 Temmuz itibariyle kaldırıyor
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olmak üzere Schengen vize başvuruları reddedilen başvuru sahiplerinin itiraz hakkının... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T11:46+0300
2025-06-30T11:46+0300
2025-06-30T11:47+0300
dünya
almanya dışişleri bakanlığı
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schengen
schengen
vize
vizeye ret
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında artış gösteren vize işlemleri sebebiye 1 temmuz 2025'ten başlamak üzere dünya çapında reddedilen vizelere itiraz hakkını kaldırdığını duyurdu. İtiraz etmek isteyenler ise Berlin İdari Mahkemesi'ne başvurmak zorunda. Yurt dışındaki konsolosluk ve elçiliklerin 2019 yılına göre yüzde 26 artış gösteren Schengen vize talebini karşılayamamakta olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/schengen-vizesinde-son-durum-basvurular-durduruldu-mu-1097310154.html
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almanya dışişleri bakanlığı, berlin, schengen, schengen, vize, vizeye ret
almanya dışişleri bakanlığı, berlin, schengen, schengen, vize, vizeye ret
Almanya, reddedilen Schengen vizesi başvurularına itiraz hakkını 1 Temmuz itibariyle kaldırıyor
11:46 30.06.2025 (güncellendi: 11:47 30.06.2025)
Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olmak üzere Schengen vize başvuruları reddedilen başvuru sahiplerinin itiraz hakkının kalktığını duyurdu. Dava açmak isteyenler Berlin İdari Mahkemelerine başvuracak.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında artış gösteren vize işlemleri sebebiye 1 temmuz 2025'ten başlamak üzere dünya çapında reddedilen vizelere itiraz hakkını kaldırdığını duyurdu. İtiraz etmek isteyenler ise Berlin İdari Mahkemesi'ne başvurmak zorunda.
Yurt dışındaki konsolosluk ve elçiliklerin 2019 yılına göre yüzde 26 artış gösteren Schengen vize talebini karşılayamamakta olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla ret edilen vize kararlarına karşı remonstrasyon prosedürünü dünya genelinde kaldırma kararı almıştır. Bu sayede daha fazla vize başvurusu işlenebilecek, bekleme süreleri azalacak ve tüm başvuru sahipleri bundan fayda sağlayacaktır."