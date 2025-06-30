https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/almanya-reddedilen-schengen-vizesi-basvurularina-itiraz-hakkini-1-temmuz-itibariyle-kaldiriyor-1097450653.html

Almanya, reddedilen Schengen vizesi başvurularına itiraz hakkını 1 Temmuz itibariyle kaldırıyor

Almanya, reddedilen Schengen vizesi başvurularına itiraz hakkını 1 Temmuz itibariyle kaldırıyor

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan (yarın) itibaren geçerli olmak üzere Schengen vize başvuruları reddedilen başvuru sahiplerinin itiraz hakkının... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T11:46+0300

2025-06-30T11:46+0300

2025-06-30T11:47+0300

dünya

almanya dışişleri bakanlığı

berlin

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schengen

vize

vizeye ret

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında artış gösteren vize işlemleri sebebiye 1 temmuz 2025'ten başlamak üzere dünya çapında reddedilen vizelere itiraz hakkını kaldırdığını duyurdu. İtiraz etmek isteyenler ise Berlin İdari Mahkemesi'ne başvurmak zorunda. Yurt dışındaki konsolosluk ve elçiliklerin 2019 yılına göre yüzde 26 artış gösteren Schengen vize talebini karşılayamamakta olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/schengen-vizesinde-son-durum-basvurular-durduruldu-mu-1097310154.html

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almanya dışişleri bakanlığı, berlin, schengen, schengen, vize, vizeye ret