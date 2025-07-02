https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/telefonda-kendilerini-polis-diye-tanittilar-4-yasli-insani-6-milyondan-fazla-dolandirdilar-1097526678.html

Telefonda kendilerini 'polis' diye tanıttılar, 4 yaşlı insanı 6 milyondan fazla dolandırdılar

Telefonda kendilerini 'polis' diye tanıttılar, 4 yaşlı insanı 6 milyondan fazla dolandırdılar

Sputnik Türkiye

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler dört yaşlı insanı dolandırdı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T13:41+0300

2025-07-02T13:41+0300

2025-07-02T13:41+0300

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Kendilerini telefonda 'polis' olarak tanıtarak 'kimlikleriniz kopyalanıp terör örgütü tarafından kullanıldı' yalanıyla dört yaşlı insanı 6 milyon 202 bin lira dolandıran üç kişi tutuklandı. Aynı yalanla kandırdılarAdana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ümmühani D. (74), Yurdagül T. (67), Emine A. (70) ve Saliha A'nın (69) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine araştırma başlattı. Şüphelilerin, "kimlikleriniz kopyalanıp Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kullanıldı" yalanıyla kandırdıkları kadınların döviz ve altınlarını aldıkları, kendi hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları, kredi kartlarından altın alışverişi yaptıkları tespit edildi.Parola: 'Vatan' Zanlıların, Yurdagül T. ile gerçekleştirdikleri telefonla görüşmelerinde "eve iki polisin geleceğini ve bu kişilerin vatan parolasını bilmeleri halinde ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini" söylediği ve bu yöntemle kadından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıkları öğrenildi.Lokantada yakalandılarMüştekilerin toplamda 6 milyon 202 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Zanlılar Ercan G. (22), İhsan G. (20), Muhammed A. (26), Şeyhmus A. (20) ve Tahsin İ. (24), Sarıçam ilçesindeki bir lokantada gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi ele geçirildi, şüphelilerin 6 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan G, İhsan G. ve Muhammed A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Şeyhmus A. ve Tahsin İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kredi kartıyla altın aldılarBu arada, zanlılardan Ercan G'nin mağdurlardan Ümmühani D'den aldığı kredi kartıyla bir kuyumcudan 282 bin liralık altın alması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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