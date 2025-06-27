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Avustralya'daki şirketi dolandırdılar, kara parayı 12 bin 500 km uzaktaki Türkiye'de akladılar
Avustralya'daki şirketi dolandırdılar, kara parayı 12 bin 500 km uzaktaki Türkiye'de akladılar
Sputnik Türkiye
Avustralya'da bir şirketin banka hesaplarından ele geçirilen 832 milyon liranın bir kısmının Türkiye'de aklandığı ortaya çıktı. Paranın Türkiye'de yaşayan... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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Avustralya'da birçok kişinin ve şirketin elektronik postalarını ele geçirerek hesaplarından yaklaşık 832 milyon liranın Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ve bazı şirketlerin hesaplarına aktarılarak 'aklandığı' tespit edildi. Avustralya Federal Polisi'nin bilgileri Türkiye'yle paylaşmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Türkiye'deki 'suç ortaklarının' yakalanması için düğmeye bastı. 16 kişi için gözaltı kararı verildiAvustralyalı birçok kişinin ve şirketin elektronik postalarını ele geçirip, elde ettikleri yaklaşık 832 milyon liranın bir kısmını Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ile bazı şirketlerin hesaplarına aktardığı belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bilgiler Avustrulya'dan geldiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, Avustralya Federal Polisinin "Dolos" operasyonunda ele geçirilen bilgi ve belgeler, adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'yle paylaşıldı.Türkiye'de yaşayan Nijeryalıların hesaplarına aktarıldığı tespit edildiBunun üzerine 16 şüphelinin, şirketlerin ve kişilerin elektronik postalarını ele geçirerek Avustralyalı birçok kişiyi ve şirketi mağdur ettikleri tespit edildi.Soruşturmada, Avusturalya'da faaliyet gösteren "Yancoal" isimli şirketin elektronik postalarını ele geçirerek banka hesaplarından 32 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 832 milyon lira) büyük bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye yollandığı belirlendi.Paraların "Posco N Posco Pty Ltd", "Terra Global Capital", "Dehres Pty Ltd" ve "Domain Capıtal Group" ve "Icav Pthy Ltd" isimli yabancı şirketlere aktarılıp, bunlar üzerinden de genellikle Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ile "AGH Grup" şirketinin hesaplarına gönderildiği anlaşıldı.Mal varlıklarına el konulduSavcılık, soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen mal varlıklarının Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettiği iddiasıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, avusturalya, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, avusturalya, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Avustralya'daki şirketi dolandırdılar, kara parayı 12 bin 500 km uzaktaki Türkiye'de akladılar

11:35 27.06.2025 (güncellendi: 11:38 27.06.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSahte e-postalarla kimlik hırsızlığına dikkat: Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri artıyor
Sahte e-postalarla kimlik hırsızlığına dikkat: Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Avustralya'da bir şirketin banka hesaplarından ele geçirilen 832 milyon liranın bir kısmının Türkiye'de aklandığı ortaya çıktı. Paranın Türkiye'de yaşayan Nijeryalılara ve bazı şirketlere aktarıldığı belirlenirken 16 kişi için gözaltı kararı çıktı.
Avustralya'da birçok kişinin ve şirketin elektronik postalarını ele geçirerek hesaplarından yaklaşık 832 milyon liranın Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ve bazı şirketlerin hesaplarına aktarılarak 'aklandığı' tespit edildi. Avustralya Federal Polisi'nin bilgileri Türkiye'yle paylaşmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Türkiye'deki 'suç ortaklarının' yakalanması için düğmeye bastı.

16 kişi için gözaltı kararı verildi

Avustralyalı birçok kişinin ve şirketin elektronik postalarını ele geçirip, elde ettikleri yaklaşık 832 milyon liranın bir kısmını Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ile bazı şirketlerin hesaplarına aktardığı belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bilgiler Avustrulya'dan geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, Avustralya Federal Polisinin "Dolos" operasyonunda ele geçirilen bilgi ve belgeler, adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'yle paylaşıldı.

Türkiye'de yaşayan Nijeryalıların hesaplarına aktarıldığı tespit edildi

Bunun üzerine 16 şüphelinin, şirketlerin ve kişilerin elektronik postalarını ele geçirerek Avustralyalı birçok kişiyi ve şirketi mağdur ettikleri tespit edildi.
Soruşturmada, Avusturalya'da faaliyet gösteren "Yancoal" isimli şirketin elektronik postalarını ele geçirerek banka hesaplarından 32 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 832 milyon lira) büyük bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye yollandığı belirlendi.
Paraların "Posco N Posco Pty Ltd", "Terra Global Capital", "Dehres Pty Ltd" ve "Domain Capıtal Group" ve "Icav Pthy Ltd" isimli yabancı şirketlere aktarılıp, bunlar üzerinden de genellikle Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ile "AGH Grup" şirketinin hesaplarına gönderildiği anlaşıldı.

Mal varlıklarına el konuldu

Savcılık, soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen mal varlıklarının Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettiği iddiasıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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