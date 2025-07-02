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Suriye'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sputnik Türkiye

Suriye’nin Hama kentinde meydana gelen şiddetli bir patlama çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya neden oldu. Patlamanın, kentin doğusunda bulunan Jabrin... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T17:12+0300

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Suriye'deki patlamada ilk belirlemelere göre yedi kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.Bölgedeki görgü tanıklarına göre, patlama bir kümes hayvanı çiftliğinin yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az yedi kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Kentin farklı mahallelerinden de hissedilen patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.Yetkililer olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, patlama