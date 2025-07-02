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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/sigaraya-10-liralik-vergi-zammi-geliyor-1097514385.html
Sigaraya 10 liralık vergi zammı geliyor
Sigaraya 10 liralık vergi zammı geliyor
Sputnik Türkiye
Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırıldığı için bu ay sigara fiyatına vergi artışı nedeniyle en az 8 ortalama 10 lira zam... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T10:07+0300
2025-07-02T10:07+0300
ekonomi̇
zam
sigara zammı
üfe
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv
en düşük sigara fiyatı
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Enflasyon rakamının yarın açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek 6 aylık ÜFE rakamının ardından tüm sigara markalarının fiyatlarına en az 8, ortalama 10 TL zam yapılması bekleniyor. En düşük sigara fiyatı 3 büyük sigara üreticisinin markaları için artan diğer maliyetler ile birlikte 70 liradan 80 liraya çıkacak.En ucuzu 70 liradan 80 liraya yükselecekHabertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, yarın belirlenecek ÖTV tutarı 4 Temmuz 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında uygulanmaya başlanacak. Üretici firmalar, vergi kaynaklı zammı doğrudan fiyatlarına yansıtma kararı almış durumda. Bu nedenle marka ayrımı olmaksızın tüm sigara ürünleri, söz konusu ÖTV zammından etkilenmiş olacak.Ak, yazısında sigara fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin şu detayları paylaştı:"Sigaranın ÖTV'si nispi yani oransal olarak yüzde 50 düzeyinde. Ancak o kadar basit değil. Bu vergiye bir asgari maktu ve bir de maktu vergi eşlik ediyor. Asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV bu tutar kadar olacak. Bu oran şu anda 1.8313 lira. Her bir sigara dalından alınan vergi bu. 20 sigaralık bir pakette 36,62 liraya denk geliyor şu anda. İşte bu tutar yüzde 15 artarsa karşımıza çıkacak rakam 42,11 lira olacak.Maliye bununla yetinmiyor. Asgari maktu tutar sigara fiyatının yüzde 50'sinin altına inemiyor. Yani 42,11 liralık asgari maktu vergi sigara fiyatının yüzde 50'si olacak en az. Bu rakam da 84,22 lira. Maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Asgari maktu ve maktu vergiyi toplarsak toplam ÖTV 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek. Bir de artan tutarın KDV'si var. Böylece toplam vergi KDV ile birlikte en az 64,94 lira olacak."Eskiye göre daha az yansıyorMart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre sigaralara uygulanan paket başına sabit alınan maktu vergi 8,39 TL’den 10,50 TL’ye artırılırken, fiyata bağlı nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye indirildi.
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zam, sigara zammı, üfe, özel tüketim vergisi (ötv), ötv, en düşük sigara fiyatı
zam, sigara zammı, üfe, özel tüketim vergisi (ötv), ötv, en düşük sigara fiyatı

Sigaraya 10 liralık vergi zammı geliyor

10:07 02.07.2025
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA
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Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırıldığı için bu ay sigara fiyatına vergi artışı nedeniyle en az 8 ortalama 10 lira zam gelmesi bekleniyor.
Enflasyon rakamının yarın açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek 6 aylık ÜFE rakamının ardından tüm sigara markalarının fiyatlarına en az 8, ortalama 10 TL zam yapılması bekleniyor. En düşük sigara fiyatı 3 büyük sigara üreticisinin markaları için artan diğer maliyetler ile birlikte 70 liradan 80 liraya çıkacak.

En ucuzu 70 liradan 80 liraya yükselecek

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, yarın belirlenecek ÖTV tutarı 4 Temmuz 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında uygulanmaya başlanacak. Üretici firmalar, vergi kaynaklı zammı doğrudan fiyatlarına yansıtma kararı almış durumda. Bu nedenle marka ayrımı olmaksızın tüm sigara ürünleri, söz konusu ÖTV zammından etkilenmiş olacak.
Ak, yazısında sigara fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin şu detayları paylaştı:
"Sigaranın ÖTV'si nispi yani oransal olarak yüzde 50 düzeyinde. Ancak o kadar basit değil. Bu vergiye bir asgari maktu ve bir de maktu vergi eşlik ediyor. Asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV bu tutar kadar olacak. Bu oran şu anda 1.8313 lira. Her bir sigara dalından alınan vergi bu. 20 sigaralık bir pakette 36,62 liraya denk geliyor şu anda. İşte bu tutar yüzde 15 artarsa karşımıza çıkacak rakam 42,11 lira olacak.
Maliye bununla yetinmiyor. Asgari maktu tutar sigara fiyatının yüzde 50'sinin altına inemiyor. Yani 42,11 liralık asgari maktu vergi sigara fiyatının yüzde 50'si olacak en az. Bu rakam da 84,22 lira. Maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Asgari maktu ve maktu vergiyi toplarsak toplam ÖTV 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek. Bir de artan tutarın KDV'si var. Böylece toplam vergi KDV ile birlikte en az 64,94 lira olacak."

Eskiye göre daha az yansıyor

Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre sigaralara uygulanan paket başına sabit alınan maktu vergi 8,39 TL’den 10,50 TL’ye artırılırken, fiyata bağlı nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye indirildi.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için (alkollü içkiler ve sigara, tütün vs) uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor.

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