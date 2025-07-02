https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/sicaklik-yukseliyor-ruzgar-sert-esiyor-il-il-hava-durumu-1097507841.html

Sıcaklık yükseliyor, rüzgar sert esiyor: İl il hava durumu

Sıcaklık yükseliyor, rüzgar sert esiyor: İl il hava durumu

Sputnik Türkiye

Marmara, Ege ve Akdeniz güneşli; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak bekleniyor. Rüzgar kıyılarda 60 km/saat hıza ulaşabilir. İl il hava durumu raporu...

2025-07-02T06:51+0300

2025-07-02T06:51+0300

2025-07-02T06:51+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz Çarşamba günü hava tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar orman yangınları için risk oluşturuyorRüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuzeydoğudan esen rüzgarlarla serin ama güneşli bir günMARMARABalıkesir: 30°C, parçalı ve az bulutluEdirne: 33°C, parçalı ve az bulutluİstanbul: 29°C, parçalı ve az bulutluKırklareli: 31°C, parçalı ve az bulutluRüzgar: Bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Ege kıyılarında sert rüzgar ve yüksek sıcaklık etkili olacakEGEAfyonkarahisar: 27°C, parçalı ve az bulutluDenizli: 36°C, az bulutlu ve açıkİzmir: 36°C, az bulutlu ve açıkMuğla: 36°C, az bulutlu ve açıkRüzgar: Kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Güneyde güneşli hava sürüyor, sıcaklık 37 dereceyi aşıyorAKDENİZAdana: 35°C, az bulutlu ve açıkAntalya: 37°C, az bulutlu ve açıkHatay: 31°C, az bulutlu ve açıkIsparta: 32°C, az bulutlu ve açıkRüzgar: Doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)İç kesimlerde serin rüzgarlar ve açık gökyüzü hakimİÇ ANADOLUAnkara: 27°C, parçalı ve az bulutluEskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutluKonya: 29°C, parçalı ve az bulutluNevşehir: 25°C, parçalı ve az bulutluRüzgar: Doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Batı Karadeniz'de bulutlar artıyor ama yağış beklenmiyorBATI KARADENİZBolu: 24°C, parçalı bulutluDüzce: 27°C, parçalı bulutluSinop: 28°C, parçalı bulutluZonguldak: 24°C, parçalı bulutluDoğu Karadeniz'de sağanak uyarısı: Rize ve Trabzon dikkat!ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutluRize: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 26°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 23°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKuzeydoğuda öğle saatlerinde yağış var, batıda rüzgar kuvvetliDOĞU ANADOLUErzurum: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 22°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 33°C, parçalı ve az bulutluVan: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRüzgar: Bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)Yaz sıcakları zirvede: Diyarbakır 38°C'yi görüyorGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açıkGaziantep: 35°C, az bulutlu ve açıkMardin: 35°C, az bulutlu ve açıkSiirt: 36°C, az bulutlu ve açık

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