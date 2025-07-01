https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/yapay-zeka-videolari-nasil-anlasilir-dudaklar-uymaz-arka-plan-flu-olur-1097485308.html
Yapay zeka videoları nasıl anlaşılır?: 'Dudaklar uymaz, arka plan flu olur'
Yapay zeka videoları nasıl anlaşılır?: 'Dudaklar uymaz, arka plan flu olur'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinde izlenilen videonun yapay mı yoksa gerçek mi olduğunu anlamak bir hayli zor. Uzmanlar videonun gerçek olduğunu anlamak için ses ve görüntü... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T11:44+0300
2025-07-01T11:44+0300
2025-07-01T11:44+0300
yaşam
yapay zeka
ali murat kırık
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Sosyal medyada bir videonun yapay zeka mı yoksa normal video mu olduğunu anlamak giderek zorlaşıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan röportajların yapay zeka ile hazırlandığını anlamak bir hayli zor. Peki yapay zeka ile gerçek video nasıl ayırt edilir?Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka teknolojinin deepfake gibi yöntemlerle sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyona zemin hazırladığını belirtti.'İlk aşamada gerçeğinden ayırma şansımız söz konusu olmuyor'Sosyal medyanın her kesimden bireyin kullandığı bir mecra olduğunu vurgulayan Kırık, "En büyük sorun bu oluşturulan sahte ses ve görüntülerin ya da sokak röportajlarının aleni bir şekilde sosyal medyada paylaşılması oluyor. Çünkü şu an baktığımızda ilk aşamada gerçeğinden ayırma şansımız söz konusu olmuyor." dedi.'Ses ile görüntü uyumuna bakın'Prof. Dr. Kırık, vatandaşların yapay zeka ile oluşturulmuş videoların gerçeğinden ayırt edebilmeleri için dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, videoların gerçeğinden ayırabilecek unsurları şu şekilde sıraladı:Yapay zeka videoları nasıl anlaşılır?Videolarda kullanılan karakterlerin tekrar ettiğini, bazı teknik hataların da kullanıcılar tarafından ayırt edilebileceğini vurgulayan Kırık, "Mesela kişi arkada gezerken bir anda gözünün kaybolması, beş parmak yerine altı parmak olması ya da görüntü içinde bir anda yok olması gibi detaylar ayırt edici olabilir." diye konuştu.
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yapay zeka, ali murat kırık, dezenformasyonla mücadele merkezi
yapay zeka, ali murat kırık, dezenformasyonla mücadele merkezi
Yapay zeka videoları nasıl anlaşılır?: 'Dudaklar uymaz, arka plan flu olur'
Sosyal medya üzerinde izlenilen videonun yapay mı yoksa gerçek mi olduğunu anlamak bir hayli zor. Uzmanlar videonun gerçek olduğunu anlamak için ses ve görüntü uyumuna bakmanın gerekli olduğunu ifade etti ve özelliklere dudaklar ile sesin oturmadığını vurguladı.
Sosyal medyada bir videonun yapay zeka mı yoksa normal video mu olduğunu anlamak giderek zorlaşıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan röportajların yapay zeka ile hazırlandığını anlamak bir hayli zor. Peki yapay zeka ile gerçek video nasıl ayırt edilir?
Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka teknolojinin deepfake gibi yöntemlerle sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyona zemin hazırladığını belirtti.
'İlk aşamada gerçeğinden ayırma şansımız söz konusu olmuyor'
Sosyal medyanın her kesimden bireyin kullandığı bir mecra olduğunu vurgulayan Kırık, "En büyük sorun bu oluşturulan sahte ses ve görüntülerin ya da sokak röportajlarının aleni bir şekilde sosyal medyada paylaşılması oluyor. Çünkü şu an baktığımızda ilk aşamada gerçeğinden ayırma şansımız söz konusu olmuyor." dedi.
'Ses ile görüntü uyumuna bakın'
Prof. Dr. Kırık, vatandaşların yapay zeka ile oluşturulmuş videoların gerçeğinden ayırt edebilmeleri için dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, videoların gerçeğinden ayırabilecek unsurları şu şekilde sıraladı:
"Ses ve görüntü uyumu ile dudak senkronizasyonunun tutup tutmadığına dikkat etmek son derece önemlidir. Yapay zeka görüntüde çok başarılı ama ses konusunda şu an istenen düzeyde değil. Ayrıca, bu tarz videolarda arka plan genelde flu olur. Dükkan tabelaları gibi detaylar da çoğu zaman yabancı dillerle ya da anlamsız ifadelerle yer alır. Bir de söylenen cümlelerin, ifadelerin mutlaka teyit edilmesi lazım."
Yapay zeka videoları nasıl anlaşılır?
Videolarda kullanılan karakterlerin tekrar ettiğini, bazı teknik hataların da kullanıcılar tarafından ayırt edilebileceğini vurgulayan Kırık, "Mesela kişi arkada gezerken bir anda gözünün kaybolması, beş parmak yerine altı parmak olması ya da görüntü içinde bir anda yok olması gibi detaylar ayırt edici olabilir." diye konuştu.