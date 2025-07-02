https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/seyahat-edecekler-dikkat-fransada-grev-nedeniyle-bazi-ucuslar-iptal-edildi-1097541950.html
Seyahat edecekler dikkat: Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Seyahat edecekler dikkat: Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Fransa’da 3-4 Temmuz’da hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle birçok uçuşun iptal edileceği ve kapasitenin yüzde 50’ye kadar azaltılacağı açıklandı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T23:58+0300
2025-07-02T23:58+0300
2025-07-02T23:58+0300
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3 ve 4 Temmuz tarihlerinde Fransa’daki hava trafik kontrolörlerinin yeniden greve çıkacağı açıklandı.Grev nedeniyle birçok uçuşun iptal edileceği ve havayolu şirketlerinin kapasitesini yüzde 50’ye kadar azaltmak zorunda kalacağı belirtildi. Fransız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, grevin etkisinin yalnızca Fransa sınırları içinde kalmayacağı hatırlatıldı.Ülke üzerindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle Lizbon, Viyana gibi Avrupa’nın farklı noktalarında da uçuş gecikmelerine yol açacağı ifade edildi. Yetkililer, yolcuların seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve uçuş bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, grevin yol açacağı aksamalara karşı hazırlıklı olunmasını tavsiye etti.Trafik kontrol hizmetleri personelinin, çalışma koşulları ve personel yetersizliği gibi sorunlara dikkati çekmek amacıyla greve gideceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bakan-uraloglu-tarih-verip-duyurdu-4-ulkeye-ucak-seferleri-iptal-edildi-1097012683.html
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fransa, avrupa, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, grev, grev hakkı, genel grev, açlık grevi, iklim grevi
fransa, avrupa, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, grev, grev hakkı, genel grev, açlık grevi, iklim grevi
Seyahat edecekler dikkat: Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Fransa’da 3-4 Temmuz’da hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle birçok uçuşun iptal edileceği ve kapasitenin yüzde 50’ye kadar azaltılacağı açıklandı. Grevin etkisinin sadece Fransa’yla sınırlı kalmayıp, ülke üzerindeki hava sahasının kapanması nedeniyle Avrupa’nın farklı bölgelerinde gecikmelere yol açacağı belirtildi.
3 ve 4 Temmuz tarihlerinde Fransa’daki hava trafik kontrolörlerinin yeniden greve çıkacağı açıklandı.
Grev nedeniyle birçok uçuşun iptal edileceği ve havayolu şirketlerinin kapasitesini yüzde 50’ye kadar azaltmak zorunda kalacağı belirtildi. Fransız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, grevin etkisinin yalnızca Fransa sınırları içinde kalmayacağı hatırlatıldı.
Ülke üzerindeki hava sahasının kapatılması nedeniyle Lizbon, Viyana gibi Avrupa’nın farklı noktalarında da uçuş gecikmelerine yol açacağı ifade edildi.
Yetkililer, yolcuların seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve uçuş bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, grevin yol açacağı aksamalara karşı hazırlıklı olunmasını tavsiye etti.
Trafik kontrol hizmetleri personelinin, çalışma koşulları ve personel yetersizliği gibi sorunlara dikkati çekmek amacıyla greve gideceği ifade edildi.