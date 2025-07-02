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Sarp Levendoğlu, 'ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır' dedi, sosyal medya karıştı: Başımıza filozof kesiliyorlar
Sarp Levendoğlu, 'ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır' dedi, sosyal medya karıştı: Başımıza filozof kesiliyorlar
Sputnik Türkiye
Datça'ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'nun 'ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır' açıklaması sosyal medyada tepki çekti. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'u terk ettikten sonra Datça'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu minimalist bir yaşam sürdüğünü anlattı. Levendoğlu'nun, 'ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır' sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, 'Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik', ' İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor.' sözleriyle ifadeleriyle ünlü oyuncuyu eleştirdi. Beş odalı evde oturuyorsun iyi halt ediyorsunDatça'da kurduğu yeni yaşam düzenini anlatan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "Bir oda daha olsa ne yapacağım ki? Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanırlar. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun" ifadelerini kullandı. Oyna, devam etLeventdoğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar 'Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik', 'İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor. Oyna, devam et. Yorma.', 'Pahalı saatler takılan dönemlerden sonra minimalist yaşam tarzını pohpohlamak. Tamam.' ifadeleriyle eleştiride bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-oyuncu-sarp-levendoglundan-dikkat-cekici-cocuk-aciklamasi-cocuk-yapacagima-sorf-yaparim-1092695338.html
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Sarp Levendoğlu, 'ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır' dedi, sosyal medya karıştı: Başımıza filozof kesiliyorlar

11:57 02.07.2025
Sarp Leventoğlu sosyal medya
Sarp Leventoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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Datça'ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'nun 'ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır' açıklaması sosyal medyada tepki çekti.
İstanbul'u terk ettikten sonra Datça'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu minimalist bir yaşam sürdüğünü anlattı. Levendoğlu'nun, 'ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır' sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, 'Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik', ' İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor.' sözleriyle ifadeleriyle ünlü oyuncuyu eleştirdi.
Sarp Leventoğlu sosyal medya
Sarp Leventoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
Sarp Leventoğlu sosyal medya

Beş odalı evde oturuyorsun iyi halt ediyorsun

Datça'da kurduğu yeni yaşam düzenini anlatan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "Bir oda daha olsa ne yapacağım ki? Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanırlar. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Oyna, devam et

Leventdoğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar 'Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik', 'İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor. Oyna, devam et. Yorma.', 'Pahalı saatler takılan dönemlerden sonra minimalist yaşam tarzını pohpohlamak. Tamam.' ifadeleriyle eleştiride bulundu.
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