https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/unlu-oyuncu-sarp-levendoglundan-dikkat-cekici-cocuk-aciklamasi-cocuk-yapacagima-sorf-yaparim-1092695338.html

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'ndan dikkat çekici çocuk açıklaması: 'Çocuk yapacağıma sörf yaparım'

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu'ndan dikkat çekici çocuk açıklaması: 'Çocuk yapacağıma sörf yaparım'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Sarp Levendoğlu, evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki fikirlerini açıkladı. Leventoğlu, çocuk sahibi olmayı düşünmediğini belirtirken, evliliğin de... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T11:34+0300

2025-01-15T11:34+0300

2025-01-15T11:34+0300

yaşam

sarp levendoğlu

evlilik

çocuk

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Emret Komutanım, Küçük Ağa gibi çok sayıda televizyon dizisinde ve filmde rol alan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, evlilik ve çocuk sahibi olmakla ilgili düşüncelerini anlattı. Evliliğin kendisi için 'anlamını yitirdiğini' anlatan Levendoğlu, "Çocuğum olsa; rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın yani... O yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum" sözleriyle dikkat çekti. Çocuğun falan olmasını istemiyorumBir televizyon programına katılan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu açıklamalarıyla dikkat çekti. Levendoğlu, "Sörf yapmayı her şeyden daha çok seviyorum. İnsanlardan da daha çok seviyorum. Çocuğum olsa; rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın yani... O yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de bir çocuğum falan olmasını istemiyorum. 20’li yaşlarda isterdim o zaman kafam çok çalışmıyordu yaş ilerledikçe daha kapsamlı düşündükçe insan daha tedirgin oluyor" dedi. Evlilik anlamını yitirdiEvliliğin anlamını kaybettiğini söyleyen Sarp Levendoğlu; "İki kişinin aynı evde yaşaması çok zor bir şey, bu benim için geçerli" diyerek, evliliğe bakış açısının değiştiğini ifade etti.Kıskanmak konusunda görüşlerini paylaşan Sarp Levendoğlu; "Kıskansam kız arkadaşımdan ayrılırım. 'Deli mi edeceksin beni? Manyak oldum saçma sapan hareketler yapıyorum' diye ama insanın birbirini tatlı bir şekilde kıskanmasında sorun yok. Ama eski birkaç ilişkimde sen hiç mi kıskanmıyorsun beni diye üzülenler oldu" şeklinde konuştu.Doğum günümde telefonu kapatırım kimse aramasın diyeÖzel günleri de sevmediğini söyleyen Levendoğlu, "Doğum günümde telefonumu kapatırım, beni aramasınlar diye" dedi.Bunu çok ahlaksızca buluyorumMagazin dünyasıyla olan ilişkisini de açıklayan Sarp Levendoğlu; "Magazin programlarını görünce ben orada kendimi göremiyorum. Kimi insan ‘İnsanlar ne der?’ diye yaşıyor ben ‘İnsanlar ne derse desin’ diye yaşıyorum. Tüm magazin sitelerini sosyal medyamda engelledim. Benim paparazziyle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Herhangi bir kadının ya da birinin çeşitli uzuvlarını uzaktan çekmek ve yayınlamak taciz etmektir bunu çok ahlaksızca buluyorum. Bu bir meslek olamaz kabul etmiyorum böyle bir şeyi bu yüzden de aram hiçbir zaman iyi olmadı. Magazin ve paparazzilik bambaşka iki şey bu yüzden de aram hep kötüydü. Aram kötü olduğu içinde hep kötü haberler yapıldı" ifadelerini kullandı.

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