https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/sahte-ciftciler-hayali-pamuk-uretimiyle-devleti-114-milyon-lira-vergi-kaybina-ugratti-iddiasi-1097527871.html

Sahte çiftçiler, 'hayali pamuk üretimiyle' devleti 114 milyon lira vergi kaybına uğrattı iddiası

Sahte çiftçiler, 'hayali pamuk üretimiyle' devleti 114 milyon lira vergi kaybına uğrattı iddiası

Sputnik Türkiye

Sahte belgelerde devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen 8 kişi yakaladı. Şüphelilerin devleti 114 milyon lira vergi kaybına... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T14:12+0300

2025-07-02T14:12+0300

2025-07-02T14:12+0300

türki̇ye

sahte belge

aydın

söke

dolandırıcılık

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Aydın Söke'de bazı çiftçilerle işbirliği yaparak sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A. ile N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U. ve S.A. gözaltına alındı.Hayali pamuk üretimiyle dolandırdılarŞüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi gösterip fatura hazırladıkları iddia edildi.Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.

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