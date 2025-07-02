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Sahte çiftçiler, 'hayali pamuk üretimiyle' devleti 114 milyon lira vergi kaybına uğrattı iddiası
Sahte çiftçiler, 'hayali pamuk üretimiyle' devleti 114 milyon lira vergi kaybına uğrattı iddiası
Sputnik Türkiye
Sahte belgelerde devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen 8 kişi yakaladı. Şüphelilerin devleti 114 milyon lira vergi kaybına... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Aydın Söke'de bazı çiftçilerle işbirliği yaparak sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A. ile N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U. ve S.A. gözaltına alındı.Hayali pamuk üretimiyle dolandırdılarŞüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi gösterip fatura hazırladıkları iddia edildi.Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.
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sahte belge, aydın, söke, dolandırıcılık
sahte belge, aydın, söke, dolandırıcılık

Sahte çiftçiler, 'hayali pamuk üretimiyle' devleti 114 milyon lira vergi kaybına uğrattı iddiası

14:12 02.07.2025
© Sputnik / Sertac KayarKadın, çocuk, genç pamuk tarlasında çapa yaparken, herkesin aklında yevmiyelerin bu yıl ne kadar olacağı sorusu var.
Kadın, çocuk, genç pamuk tarlasında çapa yaparken, herkesin aklında yevmiyelerin bu yıl ne kadar olacağı sorusu var. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Sertac Kayar
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Sahte belgelerde devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen 8 kişi yakaladı. Şüphelilerin devleti 114 milyon lira vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.
Aydın Söke'de bazı çiftçilerle işbirliği yaparak sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği primi aldıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A. ile N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U. ve S.A. gözaltına alındı.

Hayali pamuk üretimiyle dolandırdılar

Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi gösterip fatura hazırladıkları iddia edildi.
Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürüldü.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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