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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Ruslara dikkatli olmaları uyarısında bulundu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Ruslara dikkatli olmaları uyarısında bulundu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Rusya vatandaşlarına daha dikkatli ve ihtiyatlı olmaları tavsiyesinde bulundu. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Durum ve Kriz Merkezi Departmanı, Azerbaycan'da bulunan Ruslara daha dikkatli olmaları ve bu ülkeye gitmeye hazırlanan Rus vatandaşlara ülkedeki durumu göz önünde bulundurmaları çağrısında bulundu.Departmanın Telegram kanalından yapılan çağrıda, "Azerbaycan’da bulunan vatandaşlarımızı daha dikkatli ve ihtiyatlı olmaya çağırıyoruz" denilerek, mevcut koşullarda Rusların bu ülkeye seyahat planlarken ülkedeki durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği kaydedildi.Ayrıca, herhangi bir sorun yaşanması halinde derhal Bakü'deki Rusya Büyükelçiliği ile temasa geçilmesi tavsiye edildi.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/rus-disisleri-bakuyu-iliskileri-stratejik-ittifak-duzeyine-dondurmek-icin-onlem-almaya-cagiriyoruz-1097529123.html
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rusya dışişleri bakanlığı, azerbaycan, bakü, sputnik azerbaycan, ruptly
rusya dışişleri bakanlığı, azerbaycan, bakü, sputnik azerbaycan, ruptly

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Ruslara dikkatli olmaları uyarısında bulundu

19:37 02.07.2025 (güncellendi: 19:40 02.07.2025)
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Rusya vatandaşlarına daha dikkatli ve ihtiyatlı olmaları tavsiyesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Durum ve Kriz Merkezi Departmanı, Azerbaycan'da bulunan Ruslara daha dikkatli olmaları ve bu ülkeye gitmeye hazırlanan Rus vatandaşlara ülkedeki durumu göz önünde bulundurmaları çağrısında bulundu.
Departmanın Telegram kanalından yapılan çağrıda, "Azerbaycan’da bulunan vatandaşlarımızı daha dikkatli ve ihtiyatlı olmaya çağırıyoruz" denilerek, mevcut koşullarda Rusların bu ülkeye seyahat planlarken ülkedeki durumu göz önünde bulundurmaları gerektiği kaydedildi.
Ayrıca, herhangi bir sorun yaşanması halinde derhal Bakü'deki Rusya Büyükelçiliği ile temasa geçilmesi tavsiye edildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.

Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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