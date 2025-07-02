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Rus Dışişleri: Bakü'yü ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırıyoruz
Rus Dışişleri: Bakü'yü ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Bakü'yü ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakü'ye ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem alma çağrısında bulundu.
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Rus Dışişleri: Bakü'yü ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırıyoruz

14:44 02.07.2025
Rusya Dışişleri
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Bakü'yü ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırdığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakü'ye ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem alma çağrısında bulundu.
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