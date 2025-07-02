https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/rus-disisleri-bakuyu-iliskileri-stratejik-ittifak-duzeyine-dondurmek-icin-onlem-almaya-cagiriyoruz-1097529123.html
Rus Dışişleri: Bakü'yü ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırıyoruz
Rus Dışişleri: Bakü'yü ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Bakü'yü ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T14:44+0300
2025-07-02T14:44+0300
2025-07-02T14:44+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
azerbaycan
bakü
i̇kili ilişkiler
stratejik ortaklık
çağrı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakü'ye ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem alma çağrısında bulundu.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, azerbaycan, bakü, i̇kili ilişkiler, stratejik ortaklık, çağrı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, azerbaycan, bakü, i̇kili ilişkiler, stratejik ortaklık, çağrı
Rus Dışişleri: Bakü'yü ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Bakü'yü ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem almaya çağırdığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakü'ye ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ittifak düzeyine döndürmek için önlem alma çağrısında bulundu.