https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/prof-dr-okan-tuysuz-uyardi-buyuk-depreme-hazirlikli-olunmali-1097532231.html
Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Büyük depreme hazırlıklı olunmalı
Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Büyük depreme hazırlıklı olunmalı
Sputnik Türkiye
Bursa Gemlik merkezli depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgedeki depremlerin izlenmesi gerektiğini belirtirken, uzun vadede büyük depremlere... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T16:00+0300
2025-07-02T16:00+0300
2025-07-02T16:06+0300
türki̇ye
okan tüysüz
bursa
i̇stanbul
gemlik
deprem
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Bursa Gemlik merkezli depremler endişe yarattı. Dün meydana gelen depremin ardından bugün de yaşanan deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu bölge kuzey kol kadar aktif olmasa da burada da geçmişte büyük depremler olmuştur. Bu anlamda uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.Gemlik'in bulunduğu bölge, diri fay yayı üzerinde Ekol TV'ye konuşan Prof. Dr. Tüysüz depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Son 7 gün içerisinde bu bölgede 13 tane deprem oldu. Bunlardan bir kısmı 4.3, 4.4 ve 4 büyüklüğünde; bunlar hissedilebilir depremler. Bunun dışında 3.0, 1.9, 2.8 gibi başka depremler de oluyor. Gemlik’in bulunduğu bölge, diri fay yayı üzerinde yaşıyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunda meydana gelen bir deprem. Bu fay hattında bu değerler, hissedilebilir değerler. Derinliği 7.5 ile 12 kilometre arasında açıklandı.Uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyorSığ bir deprem olması da geniş bir alana yayılmasına neden oldu. İzlemek gerekiyor bu depremi, çünkü ana fayın kuzeyinde yer alan bir deprem etkinliği. Son 7 günlük etkinliğin ardından beklentim; bir süre daha 4 büyüklüğündeki depremlerin devam etmesi. Bunlar yıkıcı depremler değiller. Kuzey kol kadar aktif olmasa da burada da geçmişte büyük depremler olmuştur. Bu anlamda uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbul-da-sallandi-prof-dr-suleyman-pampal-aktif-faya-dikkat-cekti-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1097528504.html
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bursa gemlik deprem, bursa gemlik okan tüysüz
bursa gemlik deprem, bursa gemlik okan tüysüz
Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Büyük depreme hazırlıklı olunmalı
16:00 02.07.2025 (güncellendi: 16:06 02.07.2025)
Bursa Gemlik merkezli depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgedeki depremlerin izlenmesi gerektiğini belirtirken, uzun vadede büyük depremlere hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı.
Bursa Gemlik merkezli depremler endişe yarattı. Dün meydana gelen depremin ardından bugün de yaşanan deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu bölge kuzey kol kadar aktif olmasa da burada da geçmişte büyük depremler olmuştur. Bu anlamda uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.
Gemlik'in bulunduğu bölge, diri fay yayı üzerinde
Ekol TV'ye konuşan Prof. Dr. Tüysüz depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Son 7 gün içerisinde bu bölgede 13 tane deprem oldu. Bunlardan bir kısmı 4.3, 4.4 ve 4 büyüklüğünde; bunlar hissedilebilir depremler. Bunun dışında 3.0, 1.9, 2.8 gibi başka depremler de oluyor. Gemlik’in bulunduğu bölge, diri fay yayı üzerinde yaşıyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunda meydana gelen bir deprem. Bu fay hattında bu değerler, hissedilebilir değerler. Derinliği 7.5 ile 12 kilometre arasında açıklandı.
Uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyor
Sığ bir deprem olması da geniş bir alana yayılmasına neden oldu. İzlemek gerekiyor bu depremi, çünkü ana fayın kuzeyinde yer alan bir deprem etkinliği. Son 7 günlük etkinliğin ardından beklentim; bir süre daha 4 büyüklüğündeki depremlerin devam etmesi. Bunlar yıkıcı depremler değiller. Kuzey kol kadar aktif olmasa da burada da geçmişte büyük depremler olmuştur. Bu anlamda uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyor."