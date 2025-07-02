https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/prof-dr-okan-tuysuz-uyardi-buyuk-depreme-hazirlikli-olunmali-1097532231.html

Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Büyük depreme hazırlıklı olunmalı

Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Büyük depreme hazırlıklı olunmalı

Sputnik Türkiye

Bursa Gemlik merkezli depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgedeki depremlerin izlenmesi gerektiğini belirtirken, uzun vadede büyük depremlere... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T16:00+0300

2025-07-02T16:00+0300

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türki̇ye

okan tüysüz

bursa

i̇stanbul

gemlik

deprem

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Bursa Gemlik merkezli depremler endişe yarattı. Dün meydana gelen depremin ardından bugün de yaşanan deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu bölge kuzey kol kadar aktif olmasa da burada da geçmişte büyük depremler olmuştur. Bu anlamda uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.Gemlik'in bulunduğu bölge, diri fay yayı üzerinde Ekol TV'ye konuşan Prof. Dr. Tüysüz depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Son 7 gün içerisinde bu bölgede 13 tane deprem oldu. Bunlardan bir kısmı 4.3, 4.4 ve 4 büyüklüğünde; bunlar hissedilebilir depremler. Bunun dışında 3.0, 1.9, 2.8 gibi başka depremler de oluyor. Gemlik’in bulunduğu bölge, diri fay yayı üzerinde yaşıyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunda meydana gelen bir deprem. Bu fay hattında bu değerler, hissedilebilir değerler. Derinliği 7.5 ile 12 kilometre arasında açıklandı.Uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyorSığ bir deprem olması da geniş bir alana yayılmasına neden oldu. İzlemek gerekiyor bu depremi, çünkü ana fayın kuzeyinde yer alan bir deprem etkinliği. Son 7 günlük etkinliğin ardından beklentim; bir süre daha 4 büyüklüğündeki depremlerin devam etmesi. Bunlar yıkıcı depremler değiller. Kuzey kol kadar aktif olmasa da burada da geçmişte büyük depremler olmuştur. Bu anlamda uzun vadede hazırlıklı olmak gerekiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbul-da-sallandi-prof-dr-suleyman-pampal-aktif-faya-dikkat-cekti-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1097528504.html

türki̇ye

bursa

i̇stanbul

gemlik

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