https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbul-da-sallandi-prof-dr-suleyman-pampal-aktif-faya-dikkat-cekti-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1097528504.html
İstanbul da sallandı, Prof. Dr. Süleyman Pampal aktif faya dikkat çekti: 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
İstanbul da sallandı, Prof. Dr. Süleyman Pampal aktif faya dikkat çekti: 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
Sputnik Türkiye
AFAD, merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir depremin saat 13.57’de meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul dahil birçok ilde... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T14:36+0300
2025-07-02T14:36+0300
2025-07-02T14:36+0300
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, saat 13.57’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 12.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Marmara Bölgesi'nin tamamında, özellikle de İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.İstanbul ve çevre illerden de hissedildiDepremin etkisi, kısa sürede İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, bulundukları bölgelerdeki sarsıntı anlarını paylaşarak tepkilerini gösterdi.Aktif fay uyarısıDepremin ardından NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki hareketliliğe dikkat çekti. “2003’ten bu yana zaman zaman deprem olan bölge. KAF’ın orta kolu dediğimiz aktif bir fayın üzerinde” diyen Tüysüz, sismik hareketliliğin sürebileceğine işaret etti.Prof. Tüysüz, "Bizim deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolu ama bu kolda 5-8 milimetre hareket ediyor. Zaman zaman deprem oluşturmasına yol açıyor. Bu etkinlik bir süre daha devam edecektir." ifadeleriyle bölgenin halen risk altında olduğunu vurguladı.'7 büyüklüğünde deprem üretebilir' uyarısıBir diğer önemli açıklama ise Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan geldi. Pampal, “Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. Batıdan doğuya doğru kırılmamış kesimin 7 civarında bir deprem üretebileceğini varsayabiliriz” diyerek ciddi bir uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097527408.html
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deprem, son dakika, i̇stanbul, bursa, süleyman pampal
deprem, son dakika, i̇stanbul, bursa, süleyman pampal
İstanbul da sallandı, Prof. Dr. Süleyman Pampal aktif faya dikkat çekti: 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
AFAD, merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir depremin saat 13.57’de meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge" diyerek uyardı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, saat 13.57’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 12.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Marmara Bölgesi'nin tamamında, özellikle de İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
İstanbul ve çevre illerden de hissedildi
Depremin etkisi, kısa sürede İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, bulundukları bölgelerdeki sarsıntı anlarını paylaşarak tepkilerini gösterdi.
Depremin ardından NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki hareketliliğe dikkat çekti. “2003’ten bu yana zaman zaman deprem olan bölge. KAF’ın orta kolu dediğimiz aktif bir fayın üzerinde” diyen Tüysüz, sismik hareketliliğin sürebileceğine işaret etti.
Prof. Tüysüz, "Bizim deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolu ama bu kolda 5-8 milimetre hareket ediyor. Zaman zaman deprem oluşturmasına yol açıyor. Bu etkinlik bir süre daha devam edecektir." ifadeleriyle bölgenin halen risk altında olduğunu vurguladı.
'7 büyüklüğünde deprem üretebilir' uyarısı
Bir diğer önemli açıklama ise Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan geldi. Pampal, “Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. Batıdan doğuya doğru kırılmamış kesimin 7 civarında bir deprem üretebileceğini varsayabiliriz” diyerek ciddi bir uyarıda bulundu.