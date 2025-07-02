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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/peskov-rusya-azerbaycani-tehdit-etmiyor-1097523788.html
Peskov: Rusya, Azerbaycan'ı tehdit etmiyor
Peskov: Rusya, Azerbaycan'ı tehdit etmiyor
Sputnik Türkiye
Bakü'nün Sputnik Azerbaycan'a yönelik tutumu hakkında Moskova'dan yeni açıklama gelirken Peskov, Moskova'nın Bakü'yü tehdit etmediğinin altını çizdi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T12:51+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Azerbaycan'ı tehdit etmediğini, yaşanan gelişmelerin kökeninde Azerbaycanlılara yönelik olanlar da dahil suçların ortaya çıkarılmasına çözmeye dönük eylemlerin yattığını söyledi.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün Sputnik’in Bakü ofisine operasyon düzenlemesi ve Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına alması konusunda açıklama yapan Peskov, "Rusya hiçbir zaman Azerbaycan'ı tehdit etmedi ve etmiyor, hatta Bakü'nün tepkisinin temel nedeni, Rusya topraklarında Azerbaycan vatandaşlarına karşı işlenenler de dahil olmak üzere suçların araştırılması ve çözülmesi için yapılan çalışmalardı" dedi. Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Azerbaycan soruşturma komitelerinin en üst düzeyde iletişim halinde olduğunun da altını çizdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında dün Davos'ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Peskov, Kiev'in Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri bozma ve gerginlik yaratma girişimlerini gözlemlediklerini vurguladı.'Putin-Macron görüşmesi Paris'in talebiyle gerçekleşti'▪️Putin-Macron görüşmesi hakkında: Rusya Devlet Başkanı, diyaloğa hazır olduğunu defalarca dile getirdi.▪️Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesi Fransız tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti.▪️Putin ile Macron arasındaki görüşme, birbirlerinin pozisyonlarını iletmek için iyi bir fırsattı, oldukça bilgilendiriciydi ve 2 saatten fazla sürdü.▪️İngiltere ve Almanya'dan Putin'le görüşme talebi gelmedi.▪️ABD'nin Ukrayna'ya bir dizi silahın tedarikini askıya alma kararına ilişkin: Anladığımız kadarıyla gerekçe, boş depolar ve bu silahların kıtlığıydı.▪️Kiev'e ne kadar az silah gönderilirse, özel askeri harekatın sonu o kadar yakın olur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/zaharova-baku-sputnik-azerbaycan-ofisine-hicbir-zaman-sikayet-yoneltmedi-1097515242.html
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Peskov: Rusya, Azerbaycan'ı tehdit etmiyor

12:51 02.07.2025 (güncellendi: 13:02 02.07.2025)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© Sputnik
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Bakü'nün Sputnik Azerbaycan'a yönelik tutumu hakkında Moskova'dan yeni açıklama gelirken Peskov, Moskova'nın Bakü'yü tehdit etmediğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Azerbaycan'ı tehdit etmediğini, yaşanan gelişmelerin kökeninde Azerbaycanlılara yönelik olanlar da dahil suçların ortaya çıkarılmasına çözmeye dönük eylemlerin yattığını söyledi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün Sputnik’in Bakü ofisine operasyon düzenlemesi ve Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına alması konusunda açıklama yapan Peskov, "Rusya hiçbir zaman Azerbaycan'ı tehdit etmedi ve etmiyor, hatta Bakü'nün tepkisinin temel nedeni, Rusya topraklarında Azerbaycan vatandaşlarına karşı işlenenler de dahil olmak üzere suçların araştırılması ve çözülmesi için yapılan çalışmalardı" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Azerbaycan soruşturma komitelerinin en üst düzeyde iletişim halinde olduğunun da altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında dün Davos'ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Peskov, Kiev'in Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri bozma ve gerginlik yaratma girişimlerini gözlemlediklerini vurguladı.

'Putin-Macron görüşmesi Paris'in talebiyle gerçekleşti'

▪️Putin-Macron görüşmesi hakkında: Rusya Devlet Başkanı, diyaloğa hazır olduğunu defalarca dile getirdi.

▪️Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesi Fransız tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti.

▪️Putin ile Macron arasındaki görüşme, birbirlerinin pozisyonlarını iletmek için iyi bir fırsattı, oldukça bilgilendiriciydi ve 2 saatten fazla sürdü.

▪️İngiltere ve Almanya'dan Putin'le görüşme talebi gelmedi.

▪️ABD'nin Ukrayna'ya bir dizi silahın tedarikini askıya alma kararına ilişkin: Anladığımız kadarıyla gerekçe, boş depolar ve bu silahların kıtlığıydı.

▪️Kiev'e ne kadar az silah gönderilirse, özel askeri harekatın sonu o kadar yakın olur.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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Zaharova: Bakü, Sputnik Azerbaycan ofisine hiçbir zaman şikayet yöneltmedi
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