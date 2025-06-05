https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/paparadan-yeni-aciklama-hesaplara-konulan-blokeler-kademeli-olarak-kaldirilacak-1096826305.html

Papara'dan yeni açıklama: Bloke konulan hesaplar ne zaman açılacak?

Papara'dan yeni açıklama: Bloke konulan hesaplar ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

Kayyum atanan Papara'dan kullanıcıların bloke konulan hesaplarıyla ilgili açıklama yapıldı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T14:19+0300

2025-06-05T14:19+0300

2025-06-05T14:34+0300

ekonomi̇

tmsf

papara

kayyum

bloke

hesap

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara'daki kullanıcıların bloke konulan hesaplarıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Açıklamada 'geçici' olarak bloke konulan hesapların incelendiği, inceleme sonrasında blokelerin kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi. Şüpheli hesapların ise mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacağı vurgulandı. Hesaplara dün bloke konulmuştu bugün açıklama geldiTMSF'nin kayyum olarak atandığı Papara, kullanıcılarının hesaplarını dün bloke etmişti. Papara'dan kullanıcılara gönderilen mailde, "Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz." ifadelerine yer verilmişti.İncelemeler sürüyor, blokeler kademeli kaldırılacakŞirketten bugün yapılan duyuruda ise konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada "Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır" denildi.Hiçbir suistimale göz yumulmayacak vurgusuPapara'dan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:"Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir. Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir.Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/papara-hesaplarina-inceleme-bakiyelere-gecici-bloke-geldi-1096799598.html

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tmsf, papara, kayyum, bloke, hesap